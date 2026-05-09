Η Ουκρανία και η Ρωσία αλληλοκατηγορήθηκαν το Σάββατο για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός τριών ημερών, την οποία διαπραγματεύθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η οποία ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Από την αρχή της ημέρας, ο αριθμός των επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν από τον επιτιθέμενο έφθασε τις 51», ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία έκανε λόγο για 44 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που εξαπολύθηκαν από τη Ρωσία από χθες, Παρασκευή, στις 18:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Πρόκειται για τον χαμηλότερο αριθμό εδώ και μήνες.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι «παρά την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός, ουκρανικές ένοπλες ομάδες εξαπέλυσαν επιθέσεις με τη βοήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυροβολικού εναντίον των θέσεων των στρατευμάτων μας», χωρίς να αναφέρει τον ακριβή αριθμό.

Θύματα ανακοινώθηκαν και από τις δύο πλευρές.

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπολύθηκαν από τη Ρωσία σκότωσαν δύο αμάχους και τραυμάτισαν τρεις στις περιφέρειες της Ζαπορίζια και του Ντνιπροπετρόφσκ, στην κεντρική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Στη ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, συνοριακή με την Ουκρανία, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ.

Έπειτα από δύο απόπειρες εκεχειρίας, ουκρανική και μετά ρωσική, που δεν έγιναν σεβαστές αυτή την εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, το βράδυ μια τριήμερη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία που άρχισε από το Σάββατο.

Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση του μηνύματος του Ντόναλντ Τραμπ, το Κίεβο και η Μόσχα επιβεβαίωσαν ότι δέχθηκαν την εκεχειρία και την ανταλλαγή αιχμαλώτων.

«Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα είναι η αρχή του τέλους ενός πολύ μακροχρόνιου πολέμου», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα του, την Truth Social, διευκρίνιζοντας ότι η κατάπαυση του πυρός θα συνοδευθεί από μια «ανταλλαγή αιχμαλώντων, 1.000 κρατουμένων κάθε χώρας».

Ένας σύμβουλος του Κρεμλίνου, ο Γιούρι Ουσάκοφ, τον οποίον επικαλέστηκαν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, δήλωσε ωστόσο το Σάββατο ότι δεν έχει συμφωνηθεί να παραταθεί αυτή η εκεχειρία.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP