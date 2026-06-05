Μια νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, με συνολικά 185 άτομα να επιστρέφουν σε κάθε πλευρά, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έκανε γνωστό ότι 185 Ρώσοι στρατιώτες επαναπατρίστηκαν από περιοχές που ελέγχει το Κίεβο, ενώ ως αντάλλαγμα απελευθερώθηκαν ισάριθμοι Ουκρανοί αιχμάλωτοι. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη συμφωνία επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε μέσω ανάρτησής του στο «Χ» (πρώην Twitter) ότι οι Ουκρανοί που επέστρεψαν είναι στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, της εθνοφρουράς και της συνοριοφυλακής, ενώ ανάμεσά τους βρίσκεται και ένας πολίτης.

«Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εκείνοι που επιστρέφουν ύστερα από χρόνια σε ρωσική αιχμαλωσία, όπου κρατούνταν από το 2022», υπογράμμισε ο Ζελένσκι.

Αυτή η εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης ανταλλαγής που είχε πραγματοποιηθεί στις 15 Μαΐου, η οποία αφορούσε 205 άτομα από κάθε πλευρά.