Τις τελευταίες εβδομάδες, τα λεωφορεία έχουν σταματήσει να πηγαίνουν στο χωριό Ταβρίισκε στην νοτιοανατολική Ουκρανία, το οποίο απέχει περίπου 50 χιλιόμετρα από την πόλη Ζαπορίζια.

Τα ρωσικά στρατεύματα προελαύνουν

Καθώς τα ρωσικά στρατεύματα πλησιάζουν όλο και πιο κοντά, το χωριό σιγά–σιγά αδειάζει. Η Μαρίνα Βισνέφσκα 35 ετών, δήλωσε ότι η κατάσταση έγινε πολύ επικίνδυνη για την ίδια και τα πέντε παιδιά της – που είναι από τους ελάχιστους κατοίκους που παρέμεναν εκεί.

«Νομίζαμε ότι αυτοί (οι Ρώσοι) θα οδηγηθούν πίσω και όλο αυτό θα σταματήσει», δήλωσε η Βισνέφσκα, προτού επιβιβαστεί σε λεωφορείο της αστυνομίας μαζί με την οικογένεια της και τις τσάντες με τα υπάρχοντα τους. «Αλλά συνειδητοποιώντας ότι τα πράγματα χειροτερεύουν, είναι καλύτερα να φύγουμε».

Καθώς Ρωσία και Ουκρανία άρχισαν, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, ειρηνευτικές συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι, οι δυνάμεις της Μόσχας προωθούνται σταδιακά τους τελευταίους μήνες σε πολλά σημεία της μήκους 1.200 χιλιομέτρων γραμμής του μετώπου.

Τα ρωσικά στρατεύματα, ενώ πλησιάζουν στις λεγόμενες πόλεις «οχυρά» στην ανατολική Ουκρανία, επίσης προελαύνουν προς την Ζαπορίζια- που είναι η πρωτεύουσα μιας εκ των τεσσάρων περιφερειών που το Κρεμλίνο θεωρεί δικές του, παρότι έχει καταλάβει μόνο μέρος της περιοχής.

Κάθε εβδομάδα βλέπουμε περισσότερες καταστροφές

Οι μάχες έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες στις σημαντικές περιοχές του νοτιανατολικού μετώπου, όπως έχει αναφέρει ο ουκρανικός στρατός, κυρίως γύρω από την πόλη Χουλιαίπολη, που βρίσκεται 40 χιλιόμετρα ανατολικές του χωριού Ταβρίισκε.

Στο Ταβρίισκε και στα γύρω χωριά, που είναι κοντά στην πρώτη γραμμή του μετώπου, με τις ρωσικές δυνάμεις να βρίσκονται σε τρεις πλευρές, οι κάτοικοι είπαν στο Reuters κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψης ότι φοβούνται για τις ζωές τους εν μέσω της συνεχούς απειλής των επιθέσεων με βόμβες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ομάδες αστυνομικών και εθελοντών περιφέρονται στον κεντρικό περιφερειακό δρόμο – ο οποίος έχει καλυφθεί από δίχτυα κατά των drones- για να διασώσουν κατοίκους που κινδυνεύουν. Οι τοπικές αρχές λένε ότι σχεδόν δεν έχουν μείνει οικογένειες στην περιοχή γύρω από το Ταβρίισκε.

«Κάθε μέρες, κάθε εβδομάδα βλέπουμε περισσότερη καταστροφή και μεγαλύτερο κίνδυνο σε πόλεις όπως αυτή», δήλωσε ο εθελοντής Βλαντ Μακόφσκι, 51 ετών, που φοράει αλεξίσφαιρο γιλέκο και εξοπλισμό.

«Κανείς δεν θέλει να πεθάνει»

Σε μια τοποθεσία, δύο άνδρες βγάζουν μια ηλικιωμένη γυναίκα έξω από ένα ετοιμόρροπο σπίτι, μεταφέροντας την πάνω σε ένα ροζ σεντόνι.

Η Ναταλία Φεντορένκο, 66 ετών, ξέσπασε σε κλάματα περιγράφοντας το αυξανόμενο συναισθηματικό κόστος της παραμονής σε μια εμπόλεμη ζώνη καθώς οι μάχες επιδεινώνονταν. Όπως και η Βισνέφσκα, έφυγε κι αυτή.

«Είναι τρομακτικό. Κανείς δεν θέλει να πεθάνει. Ξέρω ότι δεν μου έχει απομείνει πολύς χρόνος, αλλά τέτοιος θάνατος…;»

