Η εικόνα παρομοιάζει σε κινηματογραφική σκηνή από ταινία που αφορά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε έναν απομονωμένο διάδρομο στην Ουκρανία, ένα παλιό Yak-52 σοβιετικής κατασκευής προσγειώθηκε. Από αυτό κατεβαίνουν δύο άνδρες με χακί στολές: ο πιλότος, 56 ετών, λάτρης της αεροπορίας πριν τον πόλεμο, και ο συγκυβερνήτης του, 38 ετών, πρώην μηχανικός αυτοκινήτων. Η αποστολή τους: να καταρρίψουν ρωσικά drones — κατασκοπευτικά ή οπλισμένα — με πυρά τυφεκίου.

Σύμφωνα με την Αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal, αυτοί οι δύο απίθανοι «άσοι» έχουν ήδη εκτελέσει σχεδόν 300 αποστολές στο πλαίσιο της 11ης ταξιαρχίας αεροπορίας της Ουκρανίας, καταρρίπτοντας σχεδόν οι ίδιοι το μισό από τα 120 drones που έχει εξουδετερώσει η μονάδα τους, όπως ανέφερε ο συνταγματάρχης Μίκολα Λιχάτσκι. Οι στόχοι τους είναι κυρίως τα κατασκοπευτικά Orlan και Zala, αλλά και τα drones καμικάζι Shahed.

Ο ουκρανικός στρατός διαθέτει υπερσύγχρονα συστήματα, όπως τους πυραύλους Patriot ή τα F-16, αλλά χρησιμοποιεί και πιο οικονομικές μεθόδους: πολυβόλα τοποθετημένα σε αγροτικά, παλιούς σοβιετικούς πυραύλους που έχουν επαναπροσαρμοστεί… και πλέον αυτά τα Yak-52, που απογειώνονται εσπευσμένα μόλις το ραντάρ εντοπίσει drone.

Μάχες «φτερό με φτερό» που θυμίζουν τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Χωρίς ραντάρ και χωρίς προστασία, τα αεροσκάφη πετούν σε χαμηλό ύψος, λιγότερο από 100 μέτρα από τα drones. Ο συγκυβερνήτης ανοίγει την καλύπτρα και πυροβολεί, μερικές φορές με το γερμανικό αυτόματο τυφέκιο Haenel MK55. «Υπάρχουν τόσο προηγμένες τεχνολογίες σήμερα, κι εγώ ακόμα πυροβολώ με τυφέκιο μέσα από το κόκπιτ», σχολιάζει ειρωνικά ο «Ninja», το παρατσούκλι του μηχανικού-σκοπευτή.

Κάποιες φορές οι πιλότοι πλησιάζουν τόσο πολύ ώστε να χρησιμοποιούν τα φτερά τους για να αποσταθεροποιήσουν το εχθρικό drone — μια τακτική που είχαν χρησιμοποιηθεί στην Βρετανία στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο από πιλότους Spitfire, Mustang και Typhoon εναντίον των γερμανικών πυραύλων V1.

Αυτές οι «μάχες» θυμίζουν και τις πρώτες αερομαχίες του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν οι πιλότοι πλησίαζαν τόσο κοντά ώστε να ανταλλάσσουν πυρά με περίστροφα ή τυφέκια.

Ένας πόλεμος φθοράς

Σύμφωνα με τον Λιχάτσκι, αυτά τα αεροπλάνα και ελικόπτερα αντιπροσωπεύουν περίπου το 10 με 12% των καθημερινών καταρρίψεων drones. Όμως η απειλή παραμένει τεράστια: τον Ιούλιο, ο επικεφαλής της μοίρας, Κοσταντίν Ομπόριν, σκοτώθηκε όταν ο θάλαμος όπου βρισκόταν επλήγη από βαλλιστικό πύραυλο.

Οι αποστολές παραμένουν εξαιρετικά επικίνδυνες, με ελιγμούς διαφυγής που φτάνουν ταχύτητες 450 χλμ/ώρα για να γλιτώσουν από ρωσικούς πυραύλους. Κι όμως, ο «Maestro» και ο «Ninja», όπως αυτοαποκαλούνται, συνεχίζουν. «Ετοιμάσου!», φωνάζει ο πιλότος σε κάθε προσέγγιση. Μέχρι τη στιγμή που το ρωσικό drone χάνει τον έλεγχο και συντρίβεται στο έδαφος.