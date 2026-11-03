Σε μία σοβαρή εξέλιξη στην πολιτική σκηνή της Ουκρανίας, η πρώην εκπρόσωπος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Γιούλια Μέντελ, κατηγορείται επίσημα για “εσχάτη προδοσία”, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία της χώρας.

Η 40χρονη γυναίκα, η οποία εκτελούσε χρέη εκπροσώπου Τύπου του Ουκρανού προέδρου από το 2019 έως το 2021, είχε μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε μία από τις πλέον επικριτικές φωνές απέναντι στον πρώην προϊστάμενό της.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, η ίδια ενέτεινε τις δημόσιες παρεμβάσεις της, καταλογίζοντας στον Ζελένσκι διαφθορά και αυταρχική διακυβέρνηση, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος είχε ήδη επιβάλει τον Σεπτέμβριο κυρώσεις σε βάρος της καθώς η ίδια διαμένει στο εξωτερικό.

Το βαρύ κατηγορητήριο και οι αναφορές της εισαγγελίας

Μέσω ανακοίνωσης στην πλατφόρμα Telegram, οι δικαστικές αρχές γνωστοποίησαν ότι “οι εισαγγελείς συγκέντρωσαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να γνωστοποιήσουν στην πρώην ακόλουθο Τύπου του Ουκρανού προέδρου, ότι θεωρείται ύποπτη για εσχάτη προδοσία και ότι δικαιολόγησε τη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας”.

Συγκεκριμένα, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι “εκμεταλλεύτηκε την αναγνωρισιμότητά της και την εμπειρία της” για να εκφράζεται υπέρ του επιτιθέμενου κράτους “με στόχο να απαξιώσει την Ουκρανία”.

Η εισαγγελική έρευνα εστιάζει σε δημόσιες τοποθετήσεις της στις οποίες υποστήριξε ότι:

“δεν υπάρχει ελευθερία έκφρασης” στην Ουκρανία και η χώρα “οδεύει προς την εξαφάνιση”.

Υπάρχουν κύκλοι που “πλουτίζουν χάρη στη συνέχιση του πολέμου”.

Επικρατεί “πελατειακή σχέση στην πολιτική” και εφαρμόζεται “δίωξη σε βάρος των διαφωνούντων”.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της εισαγγελίας, οι συγκεκριμένες δηλώσεις συνιστούν “αφηγήσεις που συμφέρουν τη Ρωσία” οι οποίες “ενισχύουν την απογοήτευση και αποθαρρύνουν την κοινωνία” της Ουκρανίας.

Η απάντηση της Μέντελ και οι θέσεις της για τον πόλεμο

Από την πλευρά της, η Γιούλια Μέντελ απέρριψε κατηγορηματικά τις αιτιάσεις με δική της ανάρτηση στο Telegram, υποστηρίζοντας ότι η διατύπωση του κατηγορητηρίου “αποδεικνύει (ότι η ίδια) έχει δίκιο”, ενώ πρόσθεσε: “Αυτό είναι το τίμημα της ελευθερίας της έκφρασης και της βούλησης να σωθεί η Ουκρανία υπό το καθεστώς του Ζελένσκι”.

Αν και στο παρελθόν έπλεκε το εγκώμιο του Ουκρανού προέδρου, στην πορεία αποστασιοποιήθηκε πλήρως, χαρακτηρίζοντάς τον “ο κύριος ωφελούμενος από τον πόλεμο” και “ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην ειρήνη”.

Παράλληλα, καταγγέλλοντας τη Ρωσία για την εισβολή και τις επιθέσεις της, η Μέντελ επιμένει ότι είναι αναγκαίο να επιτευχθεί άμεσα συμφωνία με τη Μόσχα, κρίνοντας πως η παράταση των συγκρούσεων θέτει σε κίνδυνο την ίδια την υπόσταση του ουκρανικού κράτους.