Η ουκρανική πρωτεύουσα, το Κίεβο, καθώς και η Οδησσός, μεγάλο λιμάνι στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, έγιναν στόχοι τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη «μαζικών» αεροπορικών επιδρομών της Ρωσίας με drones, που έπληξαν ιδίως μαιευτήριο στη δεύτερη πόλη, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Μείνετε στα καταφύγια! Η μαζική επίθεση στην πρωτεύουσα συνεχίζεται», ανέφερε ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο, μέσω Telegram, κάνοντας λόγο μεταξύ άλλων για τουλάχιστον ένα κτήριο στις φλόγες.

The aftermath of an Iranian-designed, Russian-built attack drone hitting an apartment building in Ukraine’s capital, Kyiv. pic.twitter.com/CMFXMTsnLF

In Kyiv, there are fires in almost all areas of the city.

There’s a lot of destruction and damage.

Russian bastards continue to target civilians.

2/4 pic.twitter.com/JJlk3QGOYo

