Ουκρανικό μαχητικό αεροσκάφος MiG-29 συνετρίβη κατά την προσγείωση, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο κυβερνήτης, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ουκρανικό γενικό επιτελείο ενόπλων δυνάμεων.

Τα αίτια της συντριβής διερευνώνται.

Ukrainian MiG-29 pilot dies in crash after combat mission.https://t.co/JWwrjuPT8c pic.twitter.com/UvQM47xpOZ — KyivPost (@KyivPost) August 23, 2025

Τα σοβιετικής κατασκευής MiG-29 αποτελούν τη βάση της μικρής Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας, η οποία έχει λάβει αεροσκάφη αυτού του τύπου από την Πολωνία και τη Σλοβακία αφότου ξεκίνησε η πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

🇷🇺⚡A MiG-29 fighter jet of the Ukrainian Airforce has crashed kiIIing 46yo Major Sergei Bondar. While performing operations, the jet was hit by fragments (possibly Geran-2 shrapnel), the pilot couldn’t land and crashed. pic.twitter.com/CxLmpnVmkA — Spetsnaℤ 007 🇷🇺 (@Alex_Oloyede2) August 23, 2025

Η Πολεμική Αεροπορία ανέφερε επίσης επιθέσεις από 49 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στη διάρκεια της νύχτας, 36 από τα οποία αναχαιτίστηκαν. Αναφέρθηκαν πλήγματα σε επτά τοποθεσίες και οι σειρήνες ήχησαν στο Κίεβο στη διάρκεια του πρωινού.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε πως η αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε και πως ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπεσε σε έναν δρόμο.