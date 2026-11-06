Ο απολογισμός του ρωσικού βομβαρδισμού του σημείου διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στην κοινότητα Κομισουβάχα της περιοχής της Ζαπορίζια στην νότια Ουκρανία έφθασε τους 53 νεκρούς, ανακοίνωσαν τα σωστικά συνεργεία που επιχειρούν για πέμπτη ημέρα στα ερείπια και συνεχίζουν να ανασύρουν πτώματα.

«Παρά τις αντίξοες συνθήκες και την διαρκή απειλή νέων ρωσικών επιθέσεων, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται», ανακοίνωσε η ουκρανική Υπηρεσία Εκτάκτων Καταστάσεων.

Η αποστολή παρατηρητών του ΟΗΕ στην Ουκρανία κατήγγειλε ότι ο ρωσικός στρατός είτε γνώριζε ότι «διεξάγεται επιχείρηση διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας είτε δεν έλαβε τα πιο στοιχειώδη μέτρα ελέγχου» πριν βομβαρδίσει το κτίριο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε για μία «φρικιαστική επίθεση», την ώρα μάλιστα που διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου αναμένεται να ξεκινήσουν αυτόν τον μήνα με την Μόσχα.