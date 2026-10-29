Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν στη Ντνίπρο της Ουκρανίας έπειτα από ρωσική επίθεση με drone που είχε στόχο τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης και έπληξε αποβάθρα γεμάτη ανθρώπους που ετοιμάζονταν να επιβιβαστούν σε τραίνο, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Η ουκρανική εταιρεία σιδηροδρόμων Ukrzaliznytsia επεσήμανε ότι ένα αεριωθούμενο drone έπληξε την αποβάθρα την ώρα που το επιβατικό τραίνο ετοιμαζόταν να αναχωρήσει με προορισμό τη Ζαπορίζια.

Από την πλευρά του ο κυβερνήτης της επαρχίας Ντνιπροπετρόφσκ, ο Ολεξάντρ Γκάνζα, ανέφερε στο Telegram ότι τουλάχιστον άλλοι πέντε άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

“Παρά την προειδοποίηση για υψηλό κίνδυνο, άνθρωποι βρίσκονταν στην αποβάθρα”, σημείωσε η Ukrzaliznytsia προσθέτοντας ότι σωστικά συνεργεία έχουν σπεύσει στο σημείο.

Ο δήμαρχος της Ντνίπρο Μπόρις Φιλάτοφ σχολίασε στο Telegram: “πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν, πολλοί τραυματίστηκαν”.

Εικόνες που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ανθρώπους να κείτονται σε αποβάθρα σιδηροδρομικού σταθμού και αστυνομικούς να βρίσκονται γονατιστοί δίπλα τους.

Προσοχή: Το βίντεο περιέχει σκληρές εικόνες:

Περίπου 5.800 δρομολόγια έχουν εκκενωθεί υπό τον φόβο απειλών

Η Ρωσία στοχοθετεί τραίνα και σιδηροδρομικούς σταθμούς στην Ουκρανία από την πρώτη ημέρα της εισβολής της στη χώρα, στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Λόγω της αύξησης των ρωσικών επιθέσεων με drones έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μαζικές απομακρύνσεις επιβατών, ακόμη και από τραίνα που βρίσκονταν καθ’ οδόν.

Μόνο τον Σεπτέμβριο περισσότερα από 5.800 δρομολόγια τραίνων χρειάστηκε να εκκενωθούν λόγω απειλών για πλήγματα, είχε επισημάνει η Ukrzaliznytsia στο AFP στις αρχές Οκτωβρίου.

Οι περισσότερες εκκενώσεις αφορούσαν τραίνα που βρίσκονταν σε επαρχίες κοντά στη γραμμή του μετώπου, στο νότιο και το ανατολικό τμήμα της χώρας: την Οδησσό, τη Ντνιπροπετρόφσκ και τη Ζαπορίζια.

Καθώς οι αεροπορικές μετακινήσεις έχουν διακοπεί λόγω του πολέμου, το εκτεταμένο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ουκρανίας έχει καταστεί ζωτικής σημασίας για τη μετακίνηση ανθρώπων και τη μεταφορά εμπορευμάτων σε όλη τη χώρα, καθώς και για τα ταξίδια από και προς την Ουκρανία.