Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Το Κίεβο έζησε μία από τις πιο σφοδρές επιθέσεις των τελευταίων μηνών, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή μαζικό πλήγμα με drones και πυραύλους, χτυπώντας κατοικημένες ζώνες και κρίσιμες υποδομές.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, τουλάχιστον 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν — ανάμεσά τους μια έγκυος γυναίκα και ένας άνδρας σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση — ενώ ζημιές καταγράφηκαν «σε σχεδόν κάθε συνοικία» της πρωτεύουσας.

❗️Drone hits high-rise building in Kyiv pic.twitter.com/aGkd1A1hO2 — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) November 13, 2025

Οι πρώτες εκρήξεις ακούστηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, με δημοσιογράφους διεθνών πρακτορείων, όπως του AFP, να μεταδίδουν ότι αντιαεροπορικές συστοιχίες άρχισαν να βάλλουν κατά δεκάδων ιρανικής κατασκευής drones «Shahed» που εισέρχονταν από βορειοανατολική κατεύθυνση.

This is how brazenly russian terrorists are bombing Kyiv tonight with ballistic missiles. Why? Because the world still hasn’t dared to show that evil will be punished. pic.twitter.com/oL2oHCC7BP — UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) November 14, 2025

Σύμφωνα με πηγές του Reuters, οι ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν μεγάλο αριθμό στόχων, ωστόσο «πολλαπλοί πύραυλοι διείσδυσαν» και έπληξαν αστικά τετράγωνα, προκαλώντας φωτιές σε πολυκατοικίες και καταστροφές σε υποδομές θέρμανσης.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, κάλεσε τους πολίτες να κατευθυνθούν άμεσα σε καταφύγια, κάνοντας λόγο για «μαζική, συντονισμένη επίθεση» και προειδοποιώντας ότι η πόλη αντιμετωπίζει «τη δυσκολότερη νύχτα των τελευταίων εβδομάδων».

Σε συνοικίες όπως η Ντεσνιάνσκι, μεγάλα τμήματα του δικτύου θέρμανσης υπέστησαν βλάβες, αφήνοντας κατοίκους χωρίς ζεστό νερό και θέρμανση σε περίοδο πτώσης της θερμοκρασίας..

Στην περιφέρεια του Κιέβου, ο δήμαρχος της Ιρπίν, Ολεξάντρ Μαρκούσιν, περιέγραψε «μια χαοτική νύχτα» με drones και πυραύλους να πετούν πάνω από την πόλη, ενώ συντρίμμια από καταρρίψεις τραυμάτισαν μια γυναίκα και προκάλεσαν υλικές ζημιές.

Η επίθεση εντάσσεται σε μια νέα φάση της ρωσικής στρατηγικής, η οποία τις τελευταίες εβδομάδες επικεντρώνεται — σύμφωνα με το Associated Press και αναφορές του ΟΗΕ — σε πλήγματα κατά ενεργειακών υποδομών και του σιδηροδρομικού δικτύου της Ουκρανίας, λίγο πριν από την έναρξη του χειμώνα.

Αναλυτές εκτιμούν πως η Μόσχα επιχειρεί να φθείρει την αντοχή του άμαχου πληθυσμού, να αποδιοργανώσει τις μεταφορές και να πιέσει το Κίεβο σε στρατηγικό επίπεδο, την ίδια στιγμή που συνεχίζει τη βραδεία αλλά σταθερή προέλασή της στην ανατολική Ουκρανία, κυρίως στην περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Ουκρανικά πλήγματα σε Ρωσικούς στόχους στη Μαύρη Θάλασσα

Την ίδια ώρα, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι δέχθηκε ουκρανικό πλήγμα στο πετρελαϊκό λιμάνι του Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα.

Όπως μεταδίδουν ρωσικά μέσα και επιβεβαιώνει το Reuters, πυρκαγιά ξέσπασε σε διυλιστήριο, ενώ καταγράφηκαν ζημιές σε πολυκατοικίες από θραύσματα drones. Ένα εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από συντρίμμια και τρία μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν.

Οι επιθέσεις σε υποδομές πετρελαίου και αερίου έχουν αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες, επηρεάζοντας τις τιμές καυσίμων στη ρωσική αγορά — κάτι που η Μόσχα αποδίδει σε ουκρανικά drone strikes μεγάλης εμβέλειας.

Η εικόνα που διαμορφώνεται και στις δύο πλευρές του μετώπου είναι ένα πεδίο ανταλλαγής πλήγματος–αντιπλήγματος χωρίς γεωγραφικά όρια, με την Ουκρανία να αναζητά τρόπους να ενισχύσει την αεράμυνά της και τη Ρωσία να επιχειρεί να καταπονήσει την ουκρανική κοινωνία πριν τις ακραίες καιρικές συνθήκες του χειμώνα.

Για τους κατοίκους του Κιέβου, όμως, η πραγματικότητα παραμένει απλή και σκληρή: μια πόλη που κάθε νύχτα πέφτει για ύπνο γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχουν «ώρες κοινής ησυχίας» σε έναν πόλεμο που έχει περάσει πλέον στο εσωτερικό των πόλεων.

Με πληροφορίες από: Reuters