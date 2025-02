Μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με drones των τελευταίων μηνών εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Οδησσού και άλλων πόλεων της Ουκρανίας, το βράδυ της 18ης Φεβρουαρίου.

Οι ρωσικές επιθέσεις έγιναν λίγες ώρες μετά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στη Σαουδική Αραβία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

A drone has hit a building in Odesa, Ukraine. Currently, a massive attack is underway on Ukraine, with an estimated 150+ drones pic.twitter.com/n9XqcsZppY

Με περισσότερα από 150 drones ιρανικής παραγωγής, οι ρωσικές δυνάμεις έβαλαν στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές και άλλες ευαίσθητες τοποθεσίες της Ουκρανίας.

Less than 24 hours after this morning’s negotiations between U.S. and Russian Officials in Saudi Arabia, Russia tonight has launched one of its largest drone attacks in recent months against Odesa and other Cities across Ukraine; with over 150 Iranian-produced drones targeting… pic.twitter.com/f3fVMeHFLZ

After the strikes on #Odesa, hospitals, clinics and social infrastructure facilities are without heat, power and some even with no water according to city officials.

No news of casualties that I’ve seen yet.

This happened during Trump’s hate-speech.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/pr3YNgI9Yn

— Tim White (@TWMCLtd) February 18, 2025