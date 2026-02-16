Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Η υποχρεωτική στρατολόγηση της Ουκρανίας για να αντισταθμίσει τις απώλειες μάχης έχει γίνει όλο και πιο χαοτική, βίαιη και συχνά θανατηφόρα. Νέα βίντεο που εμφανίστηκαν το Σαββατοκύριακο δείχνουν μάχες στους δρόμους, με πολίτες να αντεπιτίθενται εναντίον των στελεχών στρατολόγησης.

Στο Dnepropetrovsk, μια σύγκρουση μετατράπηκε σε θέαμα αποτροπιασμού όταν στρατιώτες επιχείρησαν να στρατολογήσουν βίαια έναν νεαρό άνδρα στον δρόμο την Παρασκευή. Όταν ένας πολίτης περαστικός παρενέβη για να βοηθήσει το θύμα, τον ψέκασαν με δακρυγόνα. Ο άνδρας σκόνταψε στο μονοπάτι ενός φορτηγού που ερχόταν, διαφεύγοντας παραλίγο έναν σοβαρό τραυματισμό.

Εκείνη τη στιγμή, ο οδηγός του φορτηγού πήδηξε από το όχημά του. Κρατώντας αυτό που φαινόταν σαν λοστός, ο ηλικιωμένος – που ονομάζεται ως «Ded-pool» από διάφορους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης – κυνήγησε τους αστυνομικούς στο δρόμο, δίνοντας την ευκαιρία στον πιθανό «εθελοντή» να διαφύγει από τη σκηνή.

Μια μέρα αργότερα στην Οδησσό, άμαχοι έφεραν την ανατροπή σε μια ομάδα πίεσης χρησιμοποιώντας δακρυγόνα για να απελευθερώσουν έναν κρατούμενο.

Το περιφερειακό στρατολογικό κέντρο της Οδησσού ισχυρίστηκε ότι το προσωπικό του υπέστη «σωματικές βλάβες διαφόρων βαθμών σοβαρότητας και χημικά εγκαύματα στον κερατοειδή χιτώνα» και ότι ένα υπηρεσιακό όχημα υπέστη ζημιές.

Οι αρχές έχουν απειλήσει με σοβαρές νομικές συνέπειες για όλους τους εμπλεκόμενους.

Ένα μέλος της κοινοβουλευτικής επιτροπής για την εθνική ασφάλεια, ο Φιόντορ Βενισλάφσκι, ισχυρίστηκε την περασμένη εβδομάδα ότι έως και το 95% των συγκρούσεων με στρατευμένους αξιωματικούς είναι «οιονεί ιστορίες» που δημιουργήθηκαν από τη ρωσική τεχνητή νοημοσύνη για να δυσφημήσουν το σχέδιο.

Ωστόσο, ο Ουκρανός Διαμεσολαβητής Ντμίτρι Λούμπινετς αναγνώρισε πρόσφατα μια χιονοστιβάδα καταγγελιών εναντίον στρατευσίμων, οι οποίες αυξήθηκαν από μόλις 18 καταγγελίες το 2022 σε πάνω από 6.100 πέρυσι. Ο Λούμπινετς σημείωσε ότι ορισμένοι άμαχοι έχασαν τη ζωή τους στα χέρια στρατολογητών, συμπεριλαμβανομένου ενός 55χρονου άνδρα στο Dnepr νωρίτερα αυτό το μήνα, ο οποίος φέρεται να υπέστη κάταγμα στο κρανίο κατά τη διάρκεια μιας βίαιης κράτησης.

Ο όρος «busification» – η πρακτική της βίας στο να μπουζουριάζουν νεοσύλλεκτους σε μικρά λεωφορεία – ονομάστηκε ως η λέξη της χρονιάς για το 2024 στην Ουκρανία.

Η Μόσχα εκτιμά ότι ο ουκρανικός στρατός έχασε περίπου 500.000 στρατιώτες μόνο πέρυσι, ενώ το Κίεβο έχει αναγνωρίσει σχεδόν 300.000 διώξεις λιποταξίας από το 2022.