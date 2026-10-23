Σε ετοιμότητα για τη διευκόλυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη νότια Ουκρανία δηλώνει το Κίεβο, στον απόηχο των διεθνών ανακοινώσεων για προσωρινή παύση των εχθροπραξιών. Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε επίσημα ότι προτίθεται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της ανθρωπιστικής αποστολής στην πόλη Ολέσκι, η οποία τελεί υπό ρωσική κατοχή.

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Η δέσμευση της ουκρανικής πλευράς έρχεται ως συνέχεια των πρωτοβουλιών που δημοσιοποιήθηκαν από το Κρεμλίνο και την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, σχετικά με την εφαρμογή τοπικής εκεχειρίας στην περιοχή. Η τοπική αυτή εκεχειρία κρίνεται απαραίτητη για τη μεταφορά τροφίμων, ιατροφαρμακευτικού υλικού και βασικών ειδών πρώτης ανάγκης προς τους αμάχους που δοκιμάζονται σκληρά από τις πολεμικές επιχειρήσεις.

«Οι αμυντικές δυνάμεις της Ουκρανίας θα διασφαλίσουν την υλοποίηση της απόφασης του ανώτατου αρχιστράτηγου (πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σ.σ.) ώστε μια ανθρωπιστική αποστολή να πραγματοποιηθεί στο Ολέσκι. Οι σχετικές εντολές θα ανακοινωθούν στα στρατεύματα», δήλωσε το ουκρανικό γενικό επιτελείο σε μήνυμά του στο Telegram, χωρίς ωστόσο να κάνει λόγο ευθέως για κατάπαυση του πυρός.

Παράλληλα, ο Ουκρανός συνήγορος του πολίτη για τα ανθρώπινα δικαιώματα Ντμίτρο Λούμπινετς δήλωσε στο Reuters ότι μια ανθρωπιστική αποστολή πολλών σταδίων στην πόλη Ολέσκι ​θ​α περιλαμβάνει την αποναρκοθέτηση των δρόμων προς την πόλη, την παράδοση τροφίμων και την απομάκρυνση αμάχων.

«Επαρκής ποσότητα ανθρωπιστικής βοήθειας θα παραδοθεί για να καλυφθούν οι ανάγκες όλων όσοι τη χρειάζονται. Επιπλέον, εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα είναι μια μεμονωμένη δράση και δεν θα περιοριστεί μόνο στο Ολέσκι», τόνισε.

Ο Λούμπινετς δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός, που θα αρχίσει την 27η Οκτωβρίου, κατέστη δυνατή χάρη στην προσωπική παρέμβαση της Μελάνια Τραμπ τον περασμένο μήνα.