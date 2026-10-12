Βίντεο από τη στιγμή της αιματηρής επίθεσης στο Χάρκοβο κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Μια νεαρή κοπέλα που μιλούσε σε βιντεοκλήση λίγο πριν τον βομβαρδισμό της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας κατέγραψε ένα σοκαριστικό στιγμιότυπο από την επίθεση. Η γυναίκα φαίνεται να κοιτά τριγύρω της σαν να έχει καταλάβει ότι κάτι κακό θα συνέβαινε. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα σημειώθηκε ο βομβαρδισμός και η τύχη της παραμένει άγνωστη.

Το βίντεο από την επίθεση από το κινητό της νεαρής κοπέλας:

Όπως έγινε γνωστό από τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, η επίθεση έπληξε παντοπωλείο της περιοχής την ώρα που εντός βρίσκονταν απλοί πολίτες. Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό των αστυνομικών Αρχών, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ τουλάχιστον 20 πολίτες τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και δύο παιδιά.

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο για να σβήσουν την πυρκαγιά που προκλήθηκε από την επίθεση και να απεγκλωβίσουν και να μεταφέρουν τους τραυματίες στα πλησιέστερα νοσοκομεία.

Πηγή: Kyivindependent