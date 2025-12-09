Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone) επιτέθηκαν τo βράδυ της Δευτέρας, στην πόλη Σούμι, στη βόρεια Ουκρανία, προκαλώντας διακοπή ρεύματος. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη επίθεση στην πόλη μέσα σε 24 ώρες, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολέγκ Χριόροφ.

«Σε διάστημα μισής ώρας, οι Ρώσοι εκτόξευσαν περισσότερα από 10 drone εναντίον της πόλης», έγραψε ο Χριόροφ στο Telegram. «Το Σούμι είναι χωρίς ρεύμα. Μερικές κρίσιμες υποδομές λειτουργούν με εφεδρικές πηγές ενέργειας».

Ο περιφερειάρχης ανέφερε ότι οι αρχές ελέγχουν για θύματα και ότι η ηλεκτροδότηση θα αποκατασταθεί μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Το Σούμι, με πληθυσμό περίπου 250.000 πριν από την εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, έχει γίνει συχνός στόχος ρωσικών επιθέσεων. Νωρίτερα την ίδια μέρα, drone είχαν χτυπήσει μια πολυκατοικία στην πόλη, προκαλώντας τραυματισμούς σε επτά άτομα.

Οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία εστιάζουν εδώ και μήνες σε ενεργειακές υποδομές, ενόψει του χειμώνα.

Πηγή: Reuters