Συνεχίζονται με σφοδρότητα οι εχθροπραξίες στα ανατολικά της Ουκρανίας, με την πόλη του Χαρκόβου να δέχεται ακόμη ένα κύμα ρωσικών επιδρομών.

Πιο συγκεκριμένα η δεύτερη μεγαλύτερη ουκρανική πόλη, που έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο σφοδρών βομβαρδισμών, μέτρησε ξανά ανθρώπινες απώλειες και ζημιές στον αστικό της ιστό έπειτα από τις τελευταίες επιχειρήσεις των ρωσικών στρατευμάτων.

Ο πρώτος απολογισμός των τοπικών αρχών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η δημοτική αρχή, η επίθεση άφησε πίσω της τουλάχιστον δύο νεκρούς, ενώ τέσσερις ακόμη πολίτες έχουν τραυματιστεί. Τα σωστικά συνεργεία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν άμεσα στα σημεία που επλήγησαν, παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες και ερευνώντας για τυχόν εγκλωβισμένους.

Την είδηση γνωστοποίησε επισήμως ο δήμαρχος της πόλης, Ιχόρ Τέρεχοφ, μέσα από ανάρτησή του στο κανάλι του στην εφαρμογή Telegram, κάνοντας λόγο για νέα στοχευμένα χτυπήματα κατά της περιοχής.

Ο Τέρεχοφ ανέφερε ότι σημειώθηκαν τρεις επιθέσεις σε συνοικία της πόλης, από τις οποίες υπέστησαν ζημιές ένα πολυόροφο συγκρότημα κατοικιών και ιδιωτικές κατοικίες.

Ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινιεχούμποφ δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν με πυραύλους την πόλη, που βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο ρωσικών επιθέσεων και η οποία απέχει 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Ρωσία.