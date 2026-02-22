Βομβιστική επίθεση σημειώθηκε στην πόλη Λβιβ της βορειοδυτικής Ουκρανίας, με αποτέλεσμα μια 23χρονη αστυνομικός να βρει τον θάνατο και 14 τραυματίες να διακομιστούν σε νοσοκομεία.

Ο δήμαρχος Αντρίι Σαντοβί καταδίκασε την «τρομοκρατική επίθεση», χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες για τους δράστες, κοινοποιώντας εικόνες στις οποίες διακρίνονται καταστήματα με σπασμένες βιτρίνες.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης

REPORTS: An active terrorist attack is reportedly underway right now in Lviv, Ukraine.

🇺🇦‼️ pic.twitter.com/DSjxUhUgfP — Usman Goraya (@MrHunny01) February 22, 2026

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του UNN, η αστυνομία κλήθηκε γύρω στις 00:30 να επέμβει για δήθεν διάρρηξη σε κατάστημα. Όταν έφθασαν οι αστυνομικοί πυροδοτήθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί με αποτέλεσμα διαδοχικές εκρήξεις να συγκλονίσουν την περιοχή.

#BREAKING: A 23-year-old Ukrainian police officer was killed and 14 people injured in a Bombing attack in central Lviv overnight. Attackers used a fake emergency call to lure officers to Danylyshyn Street, triggering two explosions in a deliberate ambush on first responders.… pic.twitter.com/8DrvFT1A3W — Breaking News (@TheNewsTrending) February 22, 2026

«Μια 23χρονη αστυνομικός σκοτώθηκε. Ένα περιπολικό της αστυνομίας και ένα ΙΧ αυτοκίνητο καταστράφηκαν», ανέφερε η εισαγγελία της Λβιβ.

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, AFP, UNN