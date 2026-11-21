Ένα 7χρονο αγοράκι σκοτώθηκε και άλλοι 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν το βράδυ της Παρασκευής εξαιτίας ρωσικής πυραυλικής επίθεσης στην πόλη Κριβί Ριχ της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Όπως αναφέρει μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χανζά, ένας πύραυλος έπληξε κεντρική συνοικία της πόλης, προκαλώντας καταστροφές σε σπίτια, καταστήματα και αυτοκίνητα. Κοινοποίησε επίσης φωτογραφίες από την πληγείσα περιοχή στο Κριβί Ριχ, γενέτειρα του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ολεξάντρ Χανζά δήλωσε ότι «25 τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση», μεταξύ αυτών αρκετοί ανήλικοι.