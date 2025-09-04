Ρωσική πυραυλική επίθεση σε ανθρωπιστική αποστολή αποναρκοθέτησης κοντά στην πόλη Τσερνίχιφ στη βόρεια Ουκρανίας, προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων, ανέφεραν σήμερα τοπικοί αξιωματούχοι.

Άλλοι τρεις τραυματίστηκαν στην επίθεση, η οποία σύμφωνα με τον κυβερνήτη Βιάτσεσλαβ Τσάους, είχε ως στόχο σκόπιμα μια ομάδα του Δανικού Συμβουλίου Προσφύγων.

Η Ρωσία, η οποία εκτοξεύει τακτικά πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη πολύ πίσω από την πρώτη γραμμή του πολέμου στην Ουκρανία, δεν σχολίασε άμεσα την επίθεση.