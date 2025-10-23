Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη
Δύο Ουκρανοί δημοσιογράφοι του τηλεοπτικού σταθμού Freedom TV, σκοτώθηκαν σήμερα από ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στο Κραματόρσκ, στην ανατολική Ουκρανία.
Η Έλενα Γκουμπάνα (Elena Gubana) και ο Γεβγένι Καρμάτζιν ( Yevgeny Karmazin) τραυματίστηκαν θανάσιμα και έχασαν την μάχη με την ζωή. Επίσης, τραυματίστηκε και ένας άλλος ανταποκριτής, Ολεξάντρ Κολύτσεβ (Oleksandr Kolychev) και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.
Russia killed Freedom TV channel journalists Olena Gubanova and cameraman Yevgeny Karmazin in Kramatorsk with a direct drone strike. pic.twitter.com/m9EsQaosBW
— Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) October 23, 2025
Journalists from the Ukrainian TV channel FREEDOM, Olena Hubanova and Yevhen Karmazin, who had been covering the war since its very first day, were killed by a Russian Lancet drone in Kramatorsk, Donetsk region.
The channel’s special correspondent, Oleksandr Kolychev, was also… pic.twitter.com/x4xJ0pTMGa
— Visegrád 24 (@visegrad24) October 23, 2025
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του σταθμού, σκοτώθηκαν ενώ βρίσκονταν σε αυτοκίνητο σε πρατήριο καυσίμων. Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ντονέτσκ, δημοσιοποίησε από την πλευρά του εικόνες από τα απομεινάρια από το αυτοκίνητο των δημοσιογράφων.
In Kramatorsk, Russian troops attacked a civilian vehicle with a drone and killed Ukrainian journalists Elena Gubanova and Yevgeny Karmazin.
Another targeted war crime. pic.twitter.com/Iu1ppBXiFH
— Денис Казанський (@den_kazansky) October 23, 2025
Πηγή: Visegrad 24