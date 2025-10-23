Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Δύο Ουκρανοί δημοσιογράφοι του τηλεοπτικού σταθμού Freedom TV, σκοτώθηκαν σήμερα από ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στο Κραματόρσκ, στην ανατολική Ουκρανία.

Η Έλενα Γκουμπάνα (Elena Gubana) και ο Γεβγένι Καρμάτζιν ( Yevgeny Karmazin) τραυματίστηκαν θανάσιμα και έχασαν την μάχη με την ζωή. Επίσης, τραυματίστηκε και ένας άλλος ανταποκριτής, Ολεξάντρ Κολύτσεβ (Oleksandr Kolychev) και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

 

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του σταθμού, σκοτώθηκαν ενώ βρίσκονταν σε αυτοκίνητο σε πρατήριο καυσίμων. Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ντονέτσκ, δημοσιοποίησε από την πλευρά του εικόνες από τα απομεινάρια από το αυτοκίνητο των δημοσιογράφων.

 

Πηγή: Visegrad 24

