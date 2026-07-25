Συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιθέσεις στη βορειοανατολική Ουκρανία, με την πόλη Σούμι να μπαίνει στο στόχαστρο από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της τοπικής περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Σερχίι Κριβοσένκο, μέσα από σχετική ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Βάσει της επίσημης ενημέρωσης από τις ουκρανικές αρχές, το κύμα των αεροπορικών επιδρομών είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ενώ ακόμα δύο πολίτες υπέστησαν τραυματισμούς και μεταφέρθηκαν για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Επίσης ο δήμαρχος Αρτέμ Κομπζάρ είχε ενημερώσει το βράδυ της Παρασκευής πως επλήγησαν μη στρατιωτικές υποδομές, ένα πρατήριο καυσίμων και η οροφή μιας πολυκατοικίας στο Σούμι.

Σημειώνεται πως ρωσικά στρατεύματα βρίσκονται σε απόσταση μόλις 20 χιλιομέτρων από το Σούμι, επισημαίνει το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).

Σχεδόν 4,5 χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, το τέλος του πολέμου δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν βαλτώσει.