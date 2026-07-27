Τραγικό απολογισμό, με τρεις νεκρούς και έξι τραυματίες, άφησε πίσω της η νέα σειρά ρωσικών επιθέσεων που σημειώθηκε τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

Όπως γνωστοποίησε ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χανζά με ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Telegram, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγματα με πυροβολικό και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) βάζοντας στο στόχαστρο διάφορες περιοχές.

Ο βαρύτερος φόρος αίματος καταγράφηκε στην πόλη της Νικόπολης, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη πέντε τραυματίστηκαν. Παράλληλα, μία γυναίκα έπεσε νεκρή στην περιοχή του Σινελνίκοβε, ενώ στην πόλη Πάβλοχραντ αναφέρθηκε ο τραυματισμός ενός άνδρα.

Υπενθυμίζεται ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποιούν σχεδόν σε καθημερινή βάση σφοδρές επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν και ξεκίνησε η πλήρης εισβολή στη γειτονική χώρα. Η εν λόγω σύρραξη έχει πλέον μετατραπεί στην πιο φονική επί ευρωπαϊκού εδάφους μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Την ίδια στιγμή, σε τέλμα εξακολουθούν να παραμένουν οι όποιες διπλωματικές πρωτοβουλίες για την εξεύρεση λύσης και την επίτευξη μιας βιώσιμης ειρηνευτικής συμφωνίας.