Ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Ουκρανία χθες (24/3), όταν ένας νεαρός μοτοσικλετιστής κινούμενος με μεγάλη ταχύτητα, προσέκρουσε στο πίσω μέρος προπορευόμενου οχήματος. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο 20χρονος οδηγός της μηχανής να χάσει τη ζωή του ακαριαία, στο σημείο του ατυχήματος.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο κάνει τον γύρο του διαδικτύου και προκαλεί έντονο σοκ στους χρήστες.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.