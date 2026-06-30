Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στην νοτιοανατολική Ουκρανία, καθώς οι νέες σφοδρές στρατιωτικές επιθέσεις των ρωσικών δυνάμεων προκάλεσαν απώλειες ανθρώπινων ζωών και εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικημένες ζώνες.

Στο επίκεντρο των φονικών βομβαρδισμών βρέθηκε η ευρύτερη περιοχή της Ζαπορίζια, η οποία δέχθηκε ισχυρά πλήγματα κατά τη διάρκεια της ημέρας, επιτείνοντας την ανθρωπιστική κρίση που βιώνουν οι κάτοικοι της πρώτης γραμμής.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που παρείχε ο περιφερειάρχης της επαρχίας, Ιβάν Φέντοροφ, ο μέχρι στιγμής απολογισμός των θυμάτων είναι δραματικός, καθώς έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος δύο ανθρώπων.

Την ίδια στιγμή, στα τοπικά νοσοκομεία έχουν διακομιστεί τουλάχιστον δεκαπέντε τραυματίες, ορισμένοι εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, με τα σωστικά συνεργεία να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους στα σημεία των πληγμάτων για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων στα ερείπια.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Φέντοροφ ανέφερε πως οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν την Ζαπορίζια με επτά κατευθυνόμενες βόμβες, σε διάστημα 90 λεπτών. Ένας 62χρονος και ένας 45χρονος σκοτώθηκαν, ενώ 15 άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα, διευκρίνισε.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις σφυροκοπούν σχεδόν καθημερινά την Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ξεκίνησε η επίθεση της Ρωσίας στη γειτονική της χώρα. Ο πόλεμος εξελίχθηκε στη φονικότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν βαλτώσει.