Την επιτακτική ανάγκη να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες που θα επιτρέψουν τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία, παρά τη συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή, υπογράμμισε ο πρώην υπουργός Άμυνας της χώρας, Μιχαΐλο Φέντοροφ. Ο δημοφιλής πολιτικός, ο οποίος απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του τον περασμένο Ιούλιο, προχώρησε στη σχετική τοποθέτηση μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος που ανήρτησε στο YouTube.

Στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα, ο Φέντοροφ διεμήνυσε πως «η δημοκρατία δεν μπορεί να είναι όμηρος της Ρωσίας», τονίζοντας παράλληλα: «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον (πρόεδρο της Ρωσίας) Πούτιν να αποφασίσει πότε οι Ουκρανοί μπορούν να επιλέξουν την κυβέρνησή τους».

Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις που θέτει η εμπόλεμη κατάσταση, επεσήμανε την αναγκαιότητα εξεύρεσης λύσεων, αναφέροντας: «Πρέπει να βρούμε έναν νόμιμο, ασφαλή και ρεαλιστικό μηχανισμό που θα επιτρέψει στην Ουκρανία να αποκαταστήσει μια απολύτως δημοκρατική διαδικασία, ακόμη κι εν μέσω ενός παρατεταμένου πολέμου».

Η συγκεκριμένη παρέμβαση του πρώην υπουργού είδε το φως της δημοσιότητας λίγες μόλις ώρες αφότου ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διαβίβασε στο κοινοβούλιο προς έγκριση τον διορισμό του Γεβχέν Χμάρα ως νέου επικεφαλής του υπουργείου Άμυνας.

Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση του προέδρου Ζελένσκι να καθαιρέσει τον Φέντοροφ από το υπουργείο Άμυνας είχε σταθεί αφορμή για να ξεσπάσουν πρωτοφανείς διαδηλώσεις στην Ουκρανία, εν μέσω της εμπόλεμης περιόδου. Από την πλευρά του, ο Μιχαΐλο Φέντοροφ έχει καταστήσει σαφές επανειλημμένα ότι δεν προτίθεται να αναλάβει κανένα άλλο κυβερνητικό πόστο, απορρίπτοντας τις σχετικές εναλλακτικές προτάσεις που του έγιναν από τον Ζελένσκι.