Θετικά βήματα στο διπλωματικό μέτωπο για τη λήξη της σύρραξης στην Ουκρανία διακρίνει ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ. Μέσα από τοποθέτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο ίδιος υπογράμμισε την κινητικότητα που υπάρχει, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως η επίτευξη συμφωνίας περνά μέσα από δύσκολες πολιτικές επιλογές.

Οι επαφές σε Μόσχα, Κίεβο και Ευρώπη

Όπως γνωστοποίησε ο Κούσνερ -γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ- μαζί με τον άλλο απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, είχαν συνομιλίες με τον σύμβουλο του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, για τον σχεδιασμό των επόμενων κινήσεων. Παράλληλα, χαρακτήρισε εποικοδομητικές τις επαφές που πραγματοποιήθηκαν τόσο με την ουκρανική πλευρά όσο και με Ευρωπαίους αξιωματούχους.

«Βρισκόμαστε σε τροχιά προόδου, σε στενή συνεργασία με τη Ρωσία, την Ουκρανία και την Ευρώπη, με στόχο μια λύση που θα βάλει τέλος στον πόλεμο, θα θωρακίσει την ευρωπαϊκή ασφάλεια και θα δημιουργήσει βάσεις για μόνιμη ειρήνη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κούσνερ. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι τα εμπόδια παραμένουν σημαντικά και πως η τελική διευθέτηση θα απαιτήσει οδυνηρούς συμβιβασμούς.

Το «αγκάθι» της ευρωπαϊκής συμμετοχής

Το διπλωματικό παρασκήνιο των τελευταίων ημερών υπήρξε έντονο. Μετά τις επαφές Ρωσίας και Ουκρανίας στο Αμπού Ντάμπι την περασμένη εβδομάδα, η αμερικανική αντιπροσωπεία μετέβη στη Μόσχα, όπου συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν. Αμέσως μετά, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι άφησαν να εννοηθεί ότι στον επόμενο κύκλο διαβουλεύσεων θα δώσει το «παρών» και η Ευρώπη.

Την εικόνα αυτή, όμως, έσπευσε να μετριάσει σήμερα ο Γιούρι Ουσακόφ, δηλώνοντας πως η ρωσική πλευρά δεν έχει δώσει ακόμη τη συγκατάθεσή της για την παρουσία Ευρωπαίων εκπροσώπων στις επόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Τζάρεντ Κούσνερ τόνισε την ανάγκη να υπάρξει απευθείας διάλογος μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών, ώστε να ακουστούν οι ανησυχίες και οι προτάσεις κάθε πλευράς, με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της σταθερότητας στην ευρωπαϊκή ήπειρο.