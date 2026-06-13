Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε την Παρασκευή νόμο που αφαιρεί από τα ρωσικά το καθεστώς προστατευόμενης γλώσσας από το οποίο διεπόταν στην Ουκρανία, όπου παραμένουν η κύρια γλώσσα ενός μέρους του πληθυσμού παρά μια μείωση που έχει καταγραφεί από τότε που άρχισε η ρωσική εισβολή.

“Ο πρόεδρος της Ουκρανίας υπέγραψε τον νόμο, μια σημαντική απόφαση για την προστασία του ουκρανικού γλωσσικού χώρου και την εκπλήρωση των ευρωπαϊκών μας υποχρεώσεων”, δήλωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Ρουσλάν Στεφαντσούκ σε ανάρτησή του στο Facebook.

“Η γλώσσα ενός επιτιθέμενου κράτους δεν μπορεί να επωφελείται από εργαλεία προστασίας που έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν τις γλώσσες των αυτόχθονων λαών και των εθνικών κοινοτήτων”, δήλωσε, επικαλούμενος “τη δικαιοσύνη και την ασφάλεια της γλώσσας στην Ουκρανία”.

Ο νόμος αυτός αφαιρεί από τη ρωσική γλώσσα τις προστασίες που προβλέπονται από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες, μια συνθήκη του Συμβουλίου της Ευρώπης, την οποία είχε επικυρώσει η Ουκρανία.

Το μέτρο αυτό δεν καθιστά τη ρωσική γλώσσα παράνομη στην Ουκρανία, αλλά το κράτος δεν είναι πλέον υποχρεωμένο να παρέχει δημόσιες υπηρεσίες στα ρωσικά και μπορεί να περιορίσει την εκπαίδευση σε αυτή τη γλώσσα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, περίπου το ένα τρίτο του ουκρανικού πληθυσμού μιλούσε τα ρωσικά ως κύρια γλώσσα πριν από τον πόλεμο, κυρίως στην ανατολική και τη νότια Ουκρανία.

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, η χρήση της ρωσικής γλώσσας μειώθηκε μετά την έναρξη της εισβολής το 2022 στην Ουκρανία, αλλά η γλωσσική κατάσταση είναι περίπλοκη λόγω του γεγονότος ότι η Ρωσία έχει υπό την κατοχή της το 19% του εδάφους.

Οι εντάσεις σε σχέση με το καθεστώς της ρωσικής γλώσσας ήταν ένας από τους λόγους που είχε επικαλεστεί η καθοδηγούμενη από τη Μόσχα αυτονομιστική εξέγερση στην ανατολική Ουκρανία το 2014.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP