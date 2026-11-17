Ο Oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε απόψε ότι η επίθεση εναντίον της ρωσικής κατασκευής γέφυρας που συνδέει τη Ρωσία με τη χερσόνησο της Κριμαίας ήταν άλλο ένα σημαντικό ανταποδοτικό πλήγμα για τις αναρίθμητες επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον αστικών κέντρων και υποδομών της Ουκρανίας.

«Εδώ και καιρό λέμε στη Ρωσία: Φτάνει πια με τις επιθέσεις σε γέφυρες, πόλεις και χωριά, ενεργειακές υποδομές, σιδηροδρόμους και πλοία μεταφοράς σιτηρών. Φτάνει πια με τον πόλεμο! Αλλά κάθε φορά η Ρωσία επιλέγει περαιτέρω κλιμάκωση», ανέφερε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

«Ως εκ τούτου, ουκρανικοί πύραυλοι και ουκρανικά drones έπληξαν για άλλη μια φορά έναν ζωτικής σημασίας ρωσικό στρατιωτικό κόμβο στον νότο. Αυτό ήταν έργο των υπηρεσιών ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Το βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Βολ. Ζελένσκι

«Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου προς την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας, όλες τις εμπλεκόμενες μονάδες των Αμυντικών Δυνάμεων της Ουκρανίας, τον Υπουργό Άμυνας, τον Αρχιστράτηγο των Ενόπλων Δυνάμεων και το Γενικό Επιτελείο, καθώς και προς όλους τους κατασκευαστές οπλικών συστημάτων μας, για μια πρωτοφανή επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στα ρωσικά πλήγματα κατά των υποδομών μας.

Σήμερα, όλοι μπορούν να δουν τις συνέπειες για την κύρια στρατιωτική οδό που συνδέει το ρωσικό έδαφος με την ουκρανική μας Κριμαία. Πρόκειται για το αποτέλεσμα του έβδομου σταδίου μιας επιχείρησης που εξελίχθηκε επί αρκετές εβδομάδες, σχεδιάστηκε και συντονίστηκε από την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι μαχητές μας κατέστρεψαν σταδιακά συστήματα αεράμυνας, ραντάρ, εξοπλισμό ηλεκτρονικού πολέμου και άλλους προκαθορισμένους στόχους, στην πορεία προς τον τελικό αντικειμενικό σκοπό. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποίησαν τα μέσα: «Dovbush», «Vendetta», «Da Vinci», «Sichen», «Mich-2000», «Ruta», «Palianytsia», «An-197», «FP-1», «FP-5 Flamingo» και «R-360 Neptune».

Σήμερα, κατά τη διάρκεια του κρίσιμου αυτού σταδίου, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) τύπου «Palianytsia» επέδειξαν εξαιρετική απόδοση, πλήττοντας το οδικό τμήμα της γέφυρας, ενώ πύραυλοι «Neptune» και drones τύπου «Ruta» και «FP-5» έπληξαν το σιδηροδρομικό τμήμα. Χρησιμοποιώντας το σύστημα «Flamingo», οι μαχητές μας πραγματοποίησαν ένα πλήγμα ακριβείας – με τη ζεύξη επικοινωνίας να λειτουργεί άψογα μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα.

Έχουμε προτείνει επανειλημμένα στη Ρωσία βήματα για την αποκλιμάκωση – ωστόσο, κάθε πρότασή μας αντιμετωπίστηκε με κατηγορηματική άρνηση. Η Ρωσία πλήττει καθημερινά τις υποδομές μας, συμπεριλαμβανομένων γεφυρών στη Ζαπορίζια, το Ντνίπρο, το Κίεβο και την περιφέρεια της Οδησσού. Εμείς αποκαθιστούμε τις υποδομές μας, αλλά ταυτόχρονα υπενθυμίζουμε στη Ρωσία ότι ο πόλεμος θα επιστρέφει πάντα εκεί από όπου ξεκίνησε. Οι αμυντικές δυνατότητες της Ουκρανίας είναι ισχυρές και θα παραμείνουν τέτοιες· δεν θα αφήσουμε ποτέ αναπάντητη την τρομοκρατία που στρέφεται κατά των πόλεων και του λαού μας.

Ευχαριστώ τους πραγματικούς μαχητές της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας, το σύνολο των Αμυντικών μας Δυνάμεων, τις υπηρεσίες πληροφοριών μας, καθώς και ΚΑΘΕ κατασκευαστή οπλικών συστημάτων που χρησιμοποιήθηκαν αποτελεσματικά για την υπεράσπιση της Ουκρανίας, των Ουκρανών και των εθνικών μας συμφερόντων. Δόξα στην Ουκρανία!», ανέφερε στο μήνυμά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το οποίο συνόδευσε με βίντεο από την επίθεση.

Grateful to the Security Service of Ukraine, all units of Ukraine’s Defense Forces involved, Ukraine’s Minister of Defense, the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine and the General Staff, and all our weapons manufacturers for an unprecedented operation in response to Russian strikes on our infrastructure. Today, everyone can see the consequences for the main military crossing from Russian territory into our Ukrainian Crimea. This is the result of the seventh stage of an operation carried out over several weeks, developed and coordinated by the Security Service of Ukraine together with the General Staff of the Armed Forces of Ukraine. Our warriors gradually destroyed air defense systems, radars, electronic warfare equipment, and other designated targets on the way to the final objective. For this, they used “Dovbush,” “Vendetta,” “Da Vinci,” “Sichen,” “Mich-2000,” “Ruta,” “Palianytsia,” “An-197,” “FP-1,” “FP-5 Flamingo,” and “R-360 Neptune.” Today, at the key stage, the “Palianytsia” drones performed exceptionally well, striking the road section of the bridge, while “Neptune” missiles, “Ruta” drones, and FP-5 drones struck the railway section. Using “Flamingo,” our warriors carried out a precision-guided strike – and the communications uplink worked flawlessly until the very last seconds. We have repeatedly offered Russia steps toward de-escalation – and every proposal has been met with loud rejection. Russia strikes our infrastructure every day, including bridges in Zaporizhzhia, Dnipro, Kyiv, and the Odesa region. We are restoring our infrastructure. But we are also reminding Russia that war will always return to where it began. Ukraine’s defensive capabilities are strong and will remain so, and we will never leave terror against our cities and people unanswered. I thank the true warriors of the Security Service of Ukraine, all our Defense Forces, our intelligence agencies, and EVERY manufacturer of weapons effectively used to defend Ukraine, Ukrainians, and our national interests. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2026

Η ομιλία του σε Ουκρανούς φοιτητές για το πλήγμα

«Οι τεχνολογίες και οι εταιρείες μας αναπτύσσονται εξαιρετικά. Σήμερα, ήταν όπλα ουκρανικής κατασκευής εκείνα που έπληξαν τη Γέφυρα της Κριμαίας. Απαντήσαμε στα ρωσικά πλήγματα και θα συνεχίσουμε να απαντάμε. Δεν επιτρέπεται να λυγίσουμε απέναντι στους Ρώσους. Αν το θέλει ο Θεός, θα υπάρξει αποκλιμάκωση και ο πόλεμος θα τελειώσει, αλλά ακόμα κι έτσι…

Η Γέφυρα της Κριμαίας χτυπήθηκε από An-197, πυραύλους Ruta και Neptune —με καλό ποσοστό ευστοχίας— καθώς και από την κατευθυνόμενη έκδοση του Flamingo, η οποία επίσης πέτυχε τον στόχο της. Το Palianytsia απέδωσε επίσης καλά. Πρόκειται εξ ολοκλήρου για οπλικά συστήματα ουκρανικής κατασκευής.

Έτσι εξελίσσεται ο αμυντικός μας τομέας. Αυτή τη στιγμή, βρισκόμαστε στην πρώτη τριάδα παγκοσμίως όσον αφορά την τεχνολογική ανάπτυξη. Στην Ευρώπη, νομίζω ότι κατέχουμε την πρώτη θέση», ανέφερε επίσης ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνομιλία που είχε με Ουκρανούς φοιτητές.

Our technologies and companies are developing very well. Today, it was Ukrainian-made weapons that hit the Crimean Bridge. We responded to Russian strikes, and we will continue to respond. We cannot falter before the Russians. God willing, there will be de-escalation and the war will end, but even so. The Crimean Bridge was hit by An-197s, Ruta missiles, Neptunes – with a good hit rate – as well as the guided version of Flamingo, which also scored a hit. Palianytsia performed well too. All of this is Ukrainian-made weaponry. This is how our defense sector is developing. Right now, we’re in the top three in the world for tech development. In Europe, I think we’re number one. From a conversation with students. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2026

Η μήκους 19 χιλιομέτρων γέφυρα συνδέει τη Ρωσία με την Κριμαία – ουκρανική χερσόνησο την οποία η Μόσχα προσάρτησε παράνομα το 2014 – και αποτελεί βασική οδό ανεφοδιασμού των ρωσικών δυνάμεων στη νότια Ουκρανία.

Το Κίεβο την αντιμετωπίζει ως παράνομη κατασκευή εντός της ουκρανικής επικράτειας και έχει επιχειρήσει επανειλημμένα να την καταστρέψει, προκειμένου να διακόψει τον ανεφοδιασμό των ρωσικών δυνάμεων.