Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ παρουσίασαν στο Κίεβο νέες προτάσεις, “πιο αποτελεσματικές”, για να τεθεί τέλος στον πόλεμο με τη Ρωσία, και ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι σε συνάντηση και με τους δύο, δήλωσε την Κυριακή στο Γαλλικό Πρακτορείο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ουκρανικής προεδρίας.

“Δεν είναι όπως πριν. Αυτή τη φορά είναι πιο αποτελεσματικό”, δήλωσε αυτός ο αξιωματούχος προσθέτοντας: “Βρίσκονται ακόμα σε συνομιλίες… Τώρα είναι τρεις”.