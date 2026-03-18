Το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα πως οι δυνάμεις του έπληξαν δύο ρωσικά εργοστάσια κατασκευής και συντήρησης αεροσκαφών σε Ουλιάνοφσκ και Νόβγκοροντ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το εργοστάσιο της Aviastar – θυγατρική της United Aircraft Corporation (UAC) – στην πόλη Ουλιάνοφσκ επλήγη στις 16 Μαρτίου. Η βιομηχανική μονάδα κατασκευάζει στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη Ilyushin Il-76MD-90A και αεροσκάφη ανεφοδιασμού Ilyushin Il-78M-90A, ενώ παρέχει επίσης συντήρηση σε εμπορευματικά αεροσκάφη Antonov An-124 Ruslan. Το εργοστάσιο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 800 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα.

The General Staff also confirmed it struck the 123rd aircraft repair plant in Staraya Russa in Russia’s Novgorod region, targeting a facility specializing in repair and modernization of military transport aircraft. The strike hit hangars used to service Il-76 and L-410 aircraft… pic.twitter.com/dXmUnvC20Z — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 18, 2026

Το ουκρανικό επιτελείο διευκρίνισε πως υπόστεγα και χώροι στάθμευσης επλήγησαν κατά την επίθεση και πως ορισμένα αεροσκάφη υπέστησαν ζημιές.

Three hits sighted on a hangar at the 123rd Aircraft Repair Plant in Staraya Russa (Novgorod region), where repair and maintenance of Russian military aircraft, including Il-76 and other aviation equipment, are carried out.#geoposted 57.969157,31.377583https://t.co/A4cR5vAqiN pic.twitter.com/2f0Bq2Xi3N — OSGINT (@posted_news) March 18, 2026

Μια ημέρα αργότερα, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον της 123ης Μονάδας Επισκευής Αεροσκαφών στην πόλη Στάραγια Ρούσα του Νόβγκοροντ, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση. Όπως ανέφερε στην πλατφόρμα Telegram, στην εγκατάσταση αυτή παρέχονταν εργασίες επισκευής και εκσυγχρονισμού για μεταγωγικά αεροσκάφη – όπως τα Ilyushin Il-76, Ilyushin Il-78 και L-410. Κατά την επίθεση επλήγη ένα υπόστεγο όπου εκτελούνταν εργασίες σε αεροσκάφη Ilyushin Il-76 και L-410, υπογραμμίζεται.

«Τα πλήγματα σε τέτοιους στόχους περιορίζουν δραστικά την ικανότητα του εχθρού να επισκευάσει και να διατηρήσει αεροσκάφη σε επιχειρησιακή ετοιμότητα», ανέφεραν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.