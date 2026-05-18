Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφορικά με τις οικονομικές δραστηριότητες της Μόσχας στα εδάφη της Κριμαίας.

Συγκεκριμένα μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, ο Ουκρανός ηγέτης υποστήριξε ότι το Κίεβο έχει εντοπίσει και καταγράψει συγκεκριμένες προσπάθειες της Ρωσίας να εξαγάγει σιτηρά από την κατεχόμενη χερσόνησο, εμπλέκοντας στη διαδικασία εταιρείες με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για ευρύτερη οικονομική εκμετάλλευση των προσωρινά κατεχόμενων εδαφών, ενώ παράλληλα σημείωσε ότι η Μόσχα επιχειρεί να προσελκύσει επενδυτικά κεφάλαια από δημοκρατικές χώρες για την υλοποίηση ενεργειακών έργων πετρελαίου και φυσικού αερίου στη ρωσική Αρκτική.