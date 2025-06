Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι που έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας το Κίεβο και τα περίχωρά του προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 10 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων κι ενός παιδιού, αλλά και πυρκαγιές σε κατοικημένες περιοχές, όπως και ζημιές στην είσοδο ενός καταφυγίου σε σταθμό του μετρό, δήλωσαν σήμερα Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Τα σωστικά συνεργεία ανέσυραν πτώματα από τα ερείπια μιας πολυκατοικίας στην πολυσύχναστη συνοικία Σεφτσενκίφσκιι του Κιέβου, που απέχει λιγότερο από ένα χιλιόμετρο από την αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο. Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν στη συνοικία αυτή, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Reuters footage captures the moments of last night’s massive Russian attack. Nine civilians, including children, were killed. pic.twitter.com/oerBsnmItC

