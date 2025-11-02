Επιμέλεια – Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Μονάδες του ρωσικού στρατού αναφέρουν ότι απέτρεψαν επιχείρηση μεταφοράς ουκρανικών δυνάμεων με ελικόπτερο στην πολιορκημένη πόλη Ποκρόβσκ της ανατολικής Ουκρανίας, ισχυριζόμενες ότι και οι 11 επιβαίνοντες σκοτώθηκαν.

And here are the first visuals of the GUR special forces team being wiped out. Brave, suicidally so, but what was even the point? They may be Ukraine’s most elite soldiers, but what could a dozen men realistically achieve against an encirclement? https://t.co/WCQrmQYvoW pic.twitter.com/CLa2ob6wcz — Russians With Attitude (@RWApodcast) October 31, 2025

Σύμφωνα με το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις προσπάθησαν να προσεγγίσουν την πόλη μέσω αερομεταφοράς.

Οι ρωσικές δυνάμεις υποστηρίζουν πως εντόπισαν και κατέρριψαν την αποστολή, εξουδετερώνοντας όλους τους επιβαίνοντες. Σε ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρεται ότι το σημείο απογείωσης ήταν περίπου 1 χλμ βορειοδυτικά του Ποκρόβσκ.

New. Hearing Ukraine’s military intelligence is conducting a daring counter-offensive near Pokrovsk to reopen key logistics lines. Videos shared with me purport to show a heli drop in areas Russia claims to hold. *Have not been able to verify vids independently. pic.twitter.com/ZGyYfjUD2S — Oliver Carroll (@olliecarroll) October 31, 2025

Παράλληλα, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι αποτράπηκαν προσπάθειες διάσπασης των ουκρανικών γραμμών από την περιοχή Χρυσίνιε (Hryshyne), βορειοδυτικά του Ποκρόβσκ.

Η αντίδραση από την Ουκρανία

Ο αρχηγός του ουκρανικού στρατού, Oleksandr Syrskyi, δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις εξακολουθούν να κρατούν θέσεις στο Ποκρόβσκ, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «δύσκολη αλλά δυναμική».

Μια στρατιωτική πηγή, υπό καθεστώς ανωνυμίας, διέψευσε ότι όλα τα μέλη της αποστολής σκοτώθηκαν και ισχυρίστηκε ότι η επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Το ουκρανικό Διοικητικό Γενικό Πληροφοριακό Τμήμα (DIU / HUR) επίσης αρνήθηκε τους ρωσικούς ισχυρισμούς περί εξόντωσης όλων των μελών, υποστηρίζοντας ότι οι αναφορές αυτές αποτελούν μέρος της ρωσικής προπαγάνδας.

Οι ουκρανικές πηγές αναφέρουν πως συνεχίζονται προσπάθειες «σταθεροποίησης» περιοχών γύρω από το Ποκρόβσκ με τη συμμετοχή μονάδων πληροφοριών.

Σύμφωνα με αναλυτές, η αποστολή φαίνεται πως είχε ως στόχο την ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας εσωτερικά στην πόλη, μόλις λίγες ημέρες μετά τις ρωσικές δηλώσεις ότι έχουν μερικώς «περικυκλώσει» τις ουκρανικές εγκαταστάσεις.

Η εκδοχή που κυκλοφορεί αναφέρει ότι οι ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν ελικόπτερο τύπου Black Hawk — πληροφορία που δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα — με τη βοήθεια δορυφορικής παρακολούθησης και υποστήριξης από τις ΗΠΑ.

Αναφορές από open-source χάρτες και δημοσιογραφικές αναλύσεις δείχνουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν ήδη καταλάβει το νότιο τμήμα της πόλης, ενώ το υπόλοιπο Ποκρόβσκ παραμένει υπό αμφισβήτηση (δημιουργώντας μια «γκρίζα ζώνη»).

Η Ποκρόβσκ θεωρείται στρατηγική, καθώς ελέγχει κρίσιμες οδικές και σιδηροδρομικές αρτηρίες στον Ντονμπάς — αν πέσει υπό ρωσικό έλεγχο, η ουκρανική άμυνα στην περιοχή μπορεί να καταρρεύσει.

