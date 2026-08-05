Εκατοντάδες οικογένειες με παιδιά που ζουν στο Κραματόρσκ, στην ανατολική Ουκρανία, έλαβαν εντολή να εκκενώσουν την πόλη, λόγω της εντατικοποίησης των ρωσικών επιθέσεων, ανακοίνωσε σήμερα η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση.

«Πρόκειται για μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση. Η κατάσταση ασφαλείας επιδεινώνεται, είναι επομένως απαράδεκτο να αφήνουμε τα παιδιά υπό τη συνεχή απειλή των ρωσικών επιθέσεων», είπε ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Ντονέτσκ, Βαντίμ Φιλάσκιν.

Σύμφωνα με τον Φιλάσκιν, 525 παιδιά και οι κηδεμόνες τους θα απομακρυνθούν από το Κραματόρσκ και τα περίχωρα της πόλης.

Το Κραματόρσκ είναι η τελευταία μεγάλη πόλη που παραμένει υπό τον έλεγχο του Κιέβου στην περιοχή του Ντονέτσκ. Οι ρωσικές δυνάμεις απέχουν λιγότερο από 20 χιλιόμετρα από τα όριά της, σύμφωνα με τη συλλογικότητα στρατιωτικής χαρτογράφησης DeepState, που πρόσκειται στον ουκρανικό στρατό.

Ένας Ουκρανός αξιωματούχος εκτιμούσε τον περασμένο μήνα ότι περίπου 50.000 άνθρωποι ζουν ακόμη στην πόλη και από αυτούς περίπου 2.000 είναι παιδιά.

Το Κραματόρσκ κατελήφθη προσωρινά από τους φιλορώσους αυτονομιστές το 2014 αλλά απελευθερώθηκε στη συνέχεια από τον ουκρανικό στρατό. Στον σημερινό πόλεμο είναι το επιμελητειακό κέντρο των Ουκρανών στο μέτωπο του Ντονέτσκ και βρίσκεται στο επίκεντρο των μαχών.