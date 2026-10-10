Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από τη ρωσική αεροπορική επίθεση που έπληξε κατοικημένες περιοχές της Ζαπορίζια τα ξημερώματα του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που μετέδωσε το Associated Press, επικαλούμενο τον επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης, Ιβάν Φεντόροφ, τουλάχιστον 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε όσο προχωρούσαν οι επιχειρήσεις διάσωσης. Νωρίτερα, ο ασκών χρέη επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Μιχαΐλο Σεμίκιν, είχε κάνει λόγο για επτά νεκρούς και δέκα τραυματίες. Σύμφωνα με το Reuters, τα πλήγματα σημειώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα σε διαφορετικά σημεία της ουκρανικής πόλης, ενώ οι διασώστες συνέχιζαν τις έρευνες για ανθρώπους που ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια.

Πλήγματα σε κατοικίες πριν από την αυγή

Η επίθεση ξεκίνησε περίπου στις 4.48 το πρωί, τοπική ώρα. Λίγα λεπτά αργότερα, γύρω στις 5, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία προειδοποίησε για εκτόξευση κατευθυνόμενων βομβών από ρωσικά τακτικά αεροσκάφη προς την πόλη, όπως μετέδωσε η Ukrainska Pravda.

Σύμφωνα με την ουκρανική αστυνομία, πέντε κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες έπληξαν κατοικημένες περιοχές. Ανάμεσα στα κτίρια που υπέστησαν ζημιές ήταν μια πενταώροφη πολυκατοικία, τμήμα της οποίας καταστράφηκε και κατέρρευσε, προκαλώντας φόβους για εγκλωβισμένους ενοίκους.

Οι ομάδες διάσωσης αναπτύχθηκαν αμέσως στα σημεία των πληγμάτων, απομακρύνοντας συντρίμμια και αναζητώντας επιζώντες. Όπως ανέφερε η Kyiv Independent, οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ζωντανούς δύο ενοίκους, έναν άνδρα και μία γυναίκα.

Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος όλων των κατεστραμμένων κτιρίων και ο τελικός απολογισμός παραμένει ανοιχτός.

Ζημιές σε 26 κτίρια σε δύο συνοικίες

Οι επιπτώσεις της επίθεσης καταγράφονται στις συνοικίες Σεβτσενκίβσκι και Βοζνεσενίβσκι της Ζαπορίζια. Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Φεντόροφ και μετέδωσαν η Ukrainska Pravda και η Kyiv Post, ζημιές υπέστησαν τουλάχιστον 26 κτίρια κατοικιών, εκ των οποίων 23 πολυκατοικίες και τρεις ιδιωτικές κατοικίες.

Σε τρία από τα κτίρια οι καταστροφές χαρακτηρίστηκαν σημαντικές. Παράλληλα, συνεργεία των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και αστυνομικοί επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές, ενώ έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις για την κατάσβεση πυρκαγιών που προκλήθηκαν από τα πλήγματα.

Η έκταση των καταστροφών και οι διαδοχικές αναθεωρήσεις του αριθμού των θυμάτων αποτυπώνουν τη δυσκολία των επιχειρήσεων, καθώς οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν ακόμη άνθρωποι κάτω από τα συντρίμμια.

Νέα φονική επίθεση μία ημέρα μετά τα προηγούμενα πλήγματα

Η επίθεση του Σαββάτου σημειώθηκε μία ημέρα μετά τα ρωσικά πλήγματα της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου, τα οποία είχαν επίσης στόχο τη Ζαπορίζια. Από εκείνη την επίθεση σκοτώθηκε ένας άνδρας, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε πολυκατοικίες, οχήματα και εκπαιδευτική δομή για παιδιά.

Η Ζαπορίζια βρίσκεται κοντά στη γραμμή του μετώπου και έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο επιθέσεων με κατευθυνόμενες βόμβες, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους.

Όπως επισημαίνει η Kyiv Independent, τμήματα της ομώνυμης περιφέρειας βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία, το 2022. Η ίδια η πόλη, ωστόσο, εξακολουθεί να βρίσκεται υπό ουκρανικό έλεγχο.