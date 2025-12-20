Ο Ουκρανός διαπραγματευτής, Ρουστέμ Ουμέροφ, δήλωσε την Παρασκευή ότι οι συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες με Αμερικανούς και Ευρωπαίους διαπραγματευτές για την επίλυση του πολέμου με τη Ρωσία έχουν ολοκληρωθεί, με τους συμμετέχοντες να συμφωνούν να συνεχίσουν τις κοινές τους προσπάθειες.

Το μήνυμα του Ουμέροφ

«Συμφωνήσαμε με τους Αμερικανούς εταίρους μας για τα επόμενα βήματα και για τη συνέχιση της κοινής μας εργασίας στο εγγύς μέλλον», έγραψε ο Ουμέροφ στο Telegram, προσθέτοντας ότι είχε ενημερώσει τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για το αποτέλεσμα των συνομιλιών.

Ρούμπιο: «Η Ουάσινγκτον δεν μπορεί να επιβάλει την ειρήνη στην Ουκρανία»

Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να αναγκάσουν ούτε την Ουκρανία ούτε τη Ρωσία να συνάψουν συμφωνία. «Πρέπει αυτές να το θέλουν», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Ουάσινγκτον.

Τέλος, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, σημείωσε ότι ενδέχεται να συμμετάσχει σε κάποιο σημείο των συνομιλιών για την Ουκρανία το Σάββατο (20/12) στο Μαϊάμι.

Με πληροφορίες από Reuters