Σημαντική κλιμάκωση των ρωσικών επιχειρήσεων κατά των ουκρανικών λιμενικών υποδομών καταγράφεται το πρώτο τετράμηνο του 2026, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Κίεβο.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Ουκρανού Υπουργού Υποδομών, Ολέξιι Κουλέμπα, στην εφαρμογή Telegram, η Ρωσία χρησιμοποίησε περισσότερα από 800 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) για επιθέσεις σε λιμάνια κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του τρέχοντος έτους. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν μια θεαματική αύξηση της έντασης των επιθέσεων, καθώς την αντίστοιχη περίοδο του 2025 είχαν καταγραφεί συνολικά 75 επιθέσεις με drones.

Ο κ. Κουλέμπα παρέθεσε συγκεντρωτικά στοιχεία για τις επιπτώσεις των εχθροπραξιών στις θαλάσσιες υποδομές της χώρας από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής:

-Περισσότερες από 900 εγκαταστάσεις λιμενικών υποδομών έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί μερικώς.

-177 μη πολεμικά πλοία περιλαμβάνονται στις απώλειες, υπογραμμίζοντας το πλήγμα στο Εμπορικό Ναυτικό και τις μεταφορές.

Η αύξηση της χρήσης drones στις λιμενικές ζώνες αναδεικνύει τη στρατηγική στόχευση των ρωσικών δυνάμεων στην αποδυνάμωση των εξαγωγικών δυνατοτήτων της Ουκρανίας και της εφοδιαστικής της αλυσίδας κατά το πρώτο μισό του 2026.