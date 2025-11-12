Η υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας Σβιτλάνα Χρίντσουκ υπέβαλε την παραίτηση της μετά την ευρείας κλίμακας έρευνα για διαφθορά στον ενεργειακό τομέα.

Η παραίτηση αυτή ήρθε μετά από την παρέμβαση του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος κάλεσε για αποπομπή των υπουργών Δικαιοσύνης και Ενέργειας. Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας τόνισε ότι στηρίζει τις αρχές κατά της διαφθοράς που διερευνούν υποθέσεις στον ενεργειακό κλάδο.

Το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Ουκρανίας παρενέβη, δείχνει ότι έχει μηδενική ανοχή στη διαφθορά την ίδια στιγμής που η χώρα του επιδιώκει να διατηρήσει τη διεθνή στήριξη και να προχωρήσει την ενταξιακή της πορεία στην ΕΕ.

Η Σβιτλάνα Χρίντσουκ έκανε ανάρτηση στο Facebook και αρνήθηκε κάθε παρανομία, λέγοντας:

«Υπέβαλα επιστολή παραίτησης. Η θέση δεν ήταν ποτέ αυτοσκοπός για μένα. Είμαι ευγνώμων στον Πρόεδρο και τους βουλευτές για την ευκαιρία να εργαστώ προς όφελος του κράτους, κάτι που κάνω τα τελευταία 10 χρόνια σε διάφορες θέσεις δημόσιας υπηρεσίας. Στο πλαίσιο των επαγγελματικών μου δραστηριοτήτων δεν υπήρξαν παραβιάσεις του νόμου».

Δείτε την ανάρτηση:

Ωστόσο, η υπόθεση αυτή συνδέεται με σκάνδαλο διαφθοράς μεγάλης κλίμακας στην κρατική εταιρεία Energoatom. Το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU) και την Ειδική Εισαγγελία (SAPO) διευρύνουν εξονυχιστικά την υπόθεση.