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Νυχτερινή επίθεση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στη Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 20, ανακοίνωσε μέσω Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ.
«Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, άλλοι 20 τραυματίστηκαν: δυστυχώς, ο αριθμός των θυμάτων της εχθρικής επίθεσης στη Ζαπορίζια αυξάνεται», ανέφερε ο αξιωματικός· βορειότερα, στην πρωτεύουσα Κίεβο, οι Αρχές έκαναν παράλληλα λόγο για πλήγματα ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων.