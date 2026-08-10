Κατευθυνόμενες βόμβες που έριξαν ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη έπληξαν την πόλη Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άνθρωποι, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης της ομώνυμης περιφέρειας Όλεχ Χριχόροφ, κάνοντας λόγο για ζημιές σε τρεις τοποθεσίες σε δύο τομείς της πόλης.

Πάντως κατά τον ίδιο αξιωματούχο, που επικαλέστηκε ακόμη προκαταρκτικές πληροφορίες, δεν υπήρξαν νεκροί.