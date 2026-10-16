Από τον Λευκό Οίκο φέρεται να προήλθε η εντολή για τον περιορισμό της λειτουργίας του δορυφορικού δικτύου Starlink που χρησιμοποιούν οι ουκρανικές δυνάμεις, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και έναν αξιωματούχο δυτικής χώρας που μίλησαν στο Reuters υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Κατά τις ίδιες πηγές, η ηγεσία του αμερικανικού υπουργείου Πολέμου ενημερώθηκε ότι το Starshield της SpaceX, η στρατιωτικών προδιαγραφών εκδοχή του Starlink που χρησιμοποιείται από τον ουκρανικό στρατό, θα έπρεπε να λειτουργεί με περιορισμούς και μειωμένες δυνατότητες.

Οι αξιωματούχοι δεν διευκρίνισαν ποιος ακριβώς στον Λευκό Οίκο έλαβε την απόφαση ούτε ποιος ανέλαβε την εφαρμογή της. Το Πεντάγωνο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πελάτες του Starshield.

Προβλήματα στα ουκρανικά drones

Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι στρατιωτικοί δέκτες Starlink έπαψαν να λειτουργούν όταν τοποθετούνταν σε μέσα που κινούνταν με υψηλές ταχύτητες.

Το πρόβλημα επηρέασε, σύμφωνα με τους ίδιους, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που βασίζονται στο δορυφορικό σύστημα για τις επικοινωνίες και τα ενσωματωμένα συστήματα καθοδήγησής τους πάνω από ουκρανικό έδαφος.

Πηγή του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας ανέφερε την Πέμπτη ότι οι δέκτες μπορούν πλέον να λειτουργούν ενώ βρίσκονται σε κίνηση, αλλά μέχρι ταχύτητα περίπου 160 χιλιομέτρων την ώρα.

Οι περιορισμοί, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, δυσχέραναν τόσο τις επιχειρήσεις εναντίον ρωσικών δυνάμεων και γραμμών ανεφοδιασμού στις κατεχόμενες περιοχές όσο και τη χρήση αναχαιτιστικών drones εναντίον ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών τύπου Shahed.

Στο φόντο η πίεση για τα ρωσικά διυλιστήρια

Η κίνηση σημειώνεται σε μια περίοδο αυξανόμενων πιέσεων της Ουάσιγκτον προς το Κίεβο να περιορίσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει συνδέσει τα πλήγματα αυτά με την άνοδο των τιμών της ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη μπορεί να έχει πολιτικό κόστος για τους Ρεπουμπλικανούς ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Άλλοι αναλυτές, ωστόσο, αποδίδουν μεγάλο μέρος της ανόδου του ενεργειακού κόστους στις εξελίξεις γύρω από τη σύγκρουση ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν και στις επιπτώσεις που αυτή έχει προκαλέσει στις ενεργειακές ροές και στα Στενά του Ορμούζ.

Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος, ερωτηθείς για το θέμα, αρνήθηκε ότι υπήρξε τέτοιο αίτημα από τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε, σύμφωνα με το Reuters, στο ερώτημα εάν η σχετική εντολή θα μπορούσε να έχει προέλθει από άλλο στέλεχος της κυβέρνησης.

Τι είναι το Starshield

Το Starshield έχει αναπτυχθεί από τη SpaceX ειδικά για κυβερνητικούς φορείς και υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας, αξιοποιώντας την τεχνολογική βάση και το δορυφορικό δίκτυο του Starlink.

Το Πεντάγωνο έχει διαθέσει δισεκατομμύρια δολάρια για υπηρεσίες Starlink και Starshield, ενώ έχει αποκτήσει και ειδικούς δορυφόρους για στρατιωτικές και πληροφοριακές αποστολές.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται δυνατότητες επικοινωνίας και προειδοποίησης για πυραυλικές επιθέσεις, καθώς και δορυφορικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για λογαριασμό του αμερικανικού National Reconnaissance Office.

Η SpaceX, το υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ και η ουκρανική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον δεν απάντησαν στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.

Ένταση στις σχέσεις Ουάσιγκτον – Κιέβου

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις μεταξύ των δύο κυβερνήσεων εμφανίζονται πιο τεταμένες.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Μαϊάμι στις 9 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ΗΠΑ, της Ουκρανίας, ευρωπαϊκών χωρών και της Παγκόσμιας Τράπεζας, η αμερικανική πλευρά εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για τη συνέχιση των ουκρανικών επιθέσεων κατά ρωσικών διυλιστηρίων.

Κατά την ίδια πηγή, ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ μετέφεραν στους Ουκρανούς αξιωματούχους ότι η Ουάσιγκτον θεωρεί πως το Κίεβο δεν ανταποκρίθηκε στα επανειλημμένα αιτήματα για διακοπή των συγκεκριμένων επιθέσεων.

Η συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ

Στην ίδια συνάντηση, η αμερικανική αντιπροσωπεία φέρεται να εξήγησε και τη συμφωνία της Ουάσιγκτον για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ.

Σύμφωνα με το Reuters, η κυβέρνηση Τραμπ υποστήριξε ότι η συμφωνία θα μπορούσε να συμβάλει σε μια ηπιότερη στάση της Μόσχας στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Η συμφωνία προβλέπει, σύμφωνα με το δημοσίευμα, τη διοχέτευση περισσότερων από 2,25 εκατομμύρια βαρελιών ρωσικού ντίζελ προς τις ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές.

Η κίνηση έχει προκαλέσει αντιδράσεις από Αμερικανούς νομοθέτες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα έσοδα θα μπορούσαν να προσφέρουν πρόσθετη ρευστότητα στη Μόσχα για τη συνέχιση του πολέμου.

Η αντιπαράθεση Τραμπ – Ζελένσκι

Τις επόμενες ημέρες ακολούθησε δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε «αδύναμη» την αμερικανική απόφαση για το ρωσικό ντίζελ, ενώ ο Τραμπ ζήτησε τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία και την αποχώρηση του Ουκρανού προέδρου.

Παράλληλα, σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ του Reuters, Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν προειδοποιήσει για ενδεχόμενο περιορισμού της παροχής πληροφοριών προς το Κίεβο σχετικά με τις εκτοξεύσεις ρωσικών πυραύλων.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να μοιράζονται πληροφορίες με την Ουκρανία.

Το Κίεβο ζήτησε εξηγήσεις

Μετά τον περιορισμό του Starshield, ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι το Κίεβο επικοινώνησε την Τρίτη και την Τετάρτη με υψηλόβαθμα στελέχη του Λευκού Οίκου, του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και του Πενταγώνου, ζητώντας διευκρινίσεις για όσα είχαν συμβεί.

Κατά τον ίδιο, οι Ουκρανοί ενημερώθηκαν ότι η απόφαση είχε ληφθεί από τον Λευκό Οίκο.

Το ποιος ακριβώς έδωσε την εντολή, ωστόσο, παραμένει αδιευκρίνιστο, ενώ από την αμερικανική πλευρά υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές για το εάν και από ποιο επίπεδο της κυβέρνησης ζητήθηκε ο περιορισμός του συστήματος.