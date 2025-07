Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας υπέστησαν την πρώτη απώλεια γαλλικής κατασκευής (Dassault) μαχητικού αεροσκάφους Mirage 2000 κατά τη διάρκεια αποστολής, λόγω τεχνικής βλάβης, έκανε γνωστό ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες που κυκλοφόρησαν σχετικά με τη συντριβή, διευκρινίζοντας πως ο πιλότος έκανε χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματός του κι είναι καλά στην υγεία του, χωρίς να αναφερθεί σε θύματα στο έδαφος.

⚡️Ukrainian Mirage 2000 fighter jet has crashed in Volyn region — the first confirmed loss of its kind.

Air Force Command cited technical failure; the pilot ejected safely. pic.twitter.com/rUZFjgPcLB

— The World War (@TheWorldWar12) July 22, 2025