Ο επικεφαλής της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας ανακοίνωσε σήμερα πως καταστράφηκε αποβατικό σκάφος του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, το οποίο, κατά πληροφορίες του Κιέβου, μετέφερε drones ιρανικού σχεδιασμού, όπλο επιλογής των ρωσικών δυνάμεων στον πόλεμο, εξαπολύοντας πυραυλικό πλήγμα στο λιμάνι της Φεοντόσια, στη χερσόνησο της Κριμαίας.

«Το μεγάλο αποβατικό Ναβατσερκάσκ» ήταν το πλοίο που «καταστράφηκε» από «πιλότους της πολεμικής αεροπορίας», ανέφερε ο Μικόλα Όλεστσουκ μέσω Telegram, ευχαριστώντας τους άνδρες του για την «εξαίρετη δουλειά» τους και εκφράζοντας ικανοποίηση διότι ο ρωσικός στόλος της Μαύρης Θάλασσας γίνεται «ολοένα μικρότερος».

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε εξάλλου πως «λέγεται» ότι το αποβατικό μετέφερε τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα τύπου «Shahed», που εξαπολύει μαζικά η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας.

Several Large Explosions and Fires are raging at the Port in the Crimean City of Feodosia on the Coast of the Black Sea, following Ukrainian Strikes against what is reported to be Russian and Iran Naval Vessels carrying Munitions; the Ukrainian Air Force is claiming to have Sunk… pic.twitter.com/DHy3sTja3C

— OSINTdefender (@sentdefender) December 26, 2023

