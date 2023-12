Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Πέμπτης σε πολυώροφο κτήριο στο λιμάνι της Οδησσού, λίγη ώρα αφότου σήμανε συναγερμός για μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν στην περιοχή, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

«Πολυώροφο κτήριο στην Οδησσό υπέστη ζημιές από μη επανδρωμένο αεροσκάφος που κατέρριψε η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα», σύμφωνα με ανάρτηση του περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ στην πλατφόρμα Telegram. Προέτρεψε τους κατοίκους της Οδησσού να παραμείνουν στα καταφύγια, καθώς ο συναγερμός δεν έχει λήξει. Επί του παρόντος διασταυρώνονται οι πληροφορίες για ανθρώπινες απώλειες, συμπλήρωσε.

An multi-story apartment building in #Odessa is currently on fire after a #russian “Shahed” drone rammed into it minutes ago. pic.twitter.com/VvdwmIMk02

— Oleks Taran (@ollleks) December 28, 2023