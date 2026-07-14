Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, η ουκρανική πρωτεύουσα συγκλονίστηκε από πολλαπλές εκρήξεις, σύμφωνα με μαρτυρία ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου, η οποία δημοσιεύτηκε αμέσως μετά την έκδοση κατεπείγουσας προειδοποίησης από την πολεμική αεροπορία για πυραύλους που κατευθύνονταν προς την πόλη.

Μέσω επίσημου μηνύματος στην πλατφόρμα Telegram, ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, επιβεβαίωσε την εξέλιξη του πλήγματος: «Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν στην πρωτεύουσα. Ο εχθρός επιτίθεται στο Κίεβο χρησιμοποιώντας βαλλιστικούς πυραύλους».

Οι σειρήνες της αεράμυνας ήχησαν πριν ακουστούν τουλάχιστον έξι διαδοχικές εκρήξεις, με τον συναγερμό να λήγει έπειτα από περίπου 50 λεπτά.

Ο απολογισμός της νύχτας στο Κίεβο

Όπως έγινε γνωστό, εκδηλώθηκαν εστίες φωτιάς σε τρία διαφορετικά σημεία της νότιας συνοικίας Χολοσίφσκι.

Ωστόσο, δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί, όπως διαβεβαίωσαν από κοινού ο Κλίτσκο και ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, Τιμούρ Τκατσένκο.

Πλήγματα και τραυματίες στην υπόλοιπη χώρα

Η ρωσική επιθετικότητα έπληξε παράλληλα και άλλες περιοχές της Ουκρανίας.

Στη Ζαπορίζια σημειώθηκε επίθεση με ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 11 ατόμων, σύμφωνα με την ενημέρωση των υπηρεσιών αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων.

Παράλληλα, στο Χάρκοβο, έξι επιπλέον άτομα τραυματίστηκαν στα περίχωρα της δεύτερης μεγαλύτερης προπολεμικής πόλης της χώρας, όπως γνωστοποίησε ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Όλεχ Σινεχούμποφ.

Η διπλωματική απάντηση και η αντιβαλλιστική ασπίδα

Το νέο κύμα επιθέσεων καταγράφηκε λίγες μόλις ώρες μετά τη συνάντηση ηγετών της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Παρίσι. Στόχος των συμμάχων του Κιέβου ήταν η περαιτέρω ενίσχυση της βοήθειας προς την Ουκρανία και η κλιμάκωση της πίεσης προς τη Μόσχα.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου, εννέα ευρωπαϊκά κράτη προχώρησαν στη συγκρότηση μιας «εντελώς αμυντικής» συμμαχίας, με αποκλειστικό σκοπό την ανάπτυξη ευρωπαϊκών «αντιβαλλιστικών δυνατοτήτων».

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαιρέτισε τις αποφάσεις, κάνοντας λόγο για «ιστορική ημέρα για όλους μας». Ο ίδιος συνεχίζει να ζητά επίμονα από τους εταίρους του περισσότερα αντιαεροπορικά μέσα, ικανά να αναχαιτίζουν τους βαλλιστικούς και υπερηχητικούς πυραύλους που σφυροκοπούν καθημερινά τη χώρα, την ώρα που πληθαίνουν τα δημοσιεύματα για ελλείψεις στα πυρομαχικά των αμερικανικών συστημάτων Patriot.

Το αιματηρό μοτίβο των τελευταίων μηνών

Από τον περασμένο Ιούνιο, παρατηρείται σταθερή κλιμάκωση των επιθέσεων κατά του Κιέβου, με τον αριθμό των πυραύλων να αυξάνεται. Η Ρωσία χρησιμοποιεί πλέον εντατικά βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι κινούνται ταχύτερα και είναι αισθητά πιο δύσκολο να αναχαιτιστούν σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς πυραύλους κρουζ.

Η νέα επίθεση ξυπνά μνήμες από τον ρωσικό βομβαρδισμό πρωτοφανούς κλίμακας τη νύχτα της 1ης προς 2η Ιουλίου, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε 30 ανθρώπους, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.