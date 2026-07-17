Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον είκοσι τραυματίστηκαν σήμερα εξαιτίας εκατέρωθεν επιθέσεων σε περιοχές της Ουκρανίας και της Ρωσίας.

Στην Ουκρανία, ρωσικός πύραυλος έπληξε την Οδησσό, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων και των τραυματισμό άλλων οκτώ, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, όπως ανακοίνωσε ο αντιδήμαρχος Ολεξάντρ Φιλάτοφ μέσω Telegram. Ενημέρωσε επίσης πως υπέστησαν ζημιές πολυκατοικίες, οχήματα και πολιτικές υποδομές.

Μεταξύ των νεκρών είναι μια μητέρα, η οποία είχε βγει για μια βόλτα με τα παιδιά της σε πάρκο, όταν εκδηλώθηκε η πυραυλική επίθεση. Τα παιδιά επέζησαν και λαμβάνουν την απαραίτητη φροντίδα, ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η περιοχή της Οδησσού βρίσκεται αντιμέτωπη με μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις τελευταίες ημέρες.

Στο γειτονικό Μικολάιφ, λιμενικές υποδομές επλήγησαν από ρωσικά drones, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και τρία πλοία να υποστούν ζημιές, σύμφωνα με την περιφερειακή εισαγγελία.

Στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, ρωσικοί βομβαρδισμοί στοίχισαν τη ζωή σε έναν άνδρα και προκάλεσαν τον τραυματισμό οκτώ κατοίκων, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών.

Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες είναι ο απολογισμός επιδρομής ρωσικών drones στη Χερσώνα, ενημέρωσε ο περιφερειάρχης Γιάροσλαβ Σάνκο.

Σε υπό ρωσική κατοχή τμήμα της Χερσώνας, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας επιδρομής ουκρανικού drone, όπως ανακοίνωσε ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης Βλαντίμιρ Βασιλένκο.

Στην Χόρλιβκα της περιφέρειας Ντονέτσκ, η οποία βρίσκεται σχεδόν στο σύνολό της υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων, ο δήμαρχος Ιβάν Πριχόντκο ανέφερε πως ένας άνθρωπος βρήκε τον θάνατο εξαιτίας ουκρανικού πλήγματος.

Ουκρανικό drone σκότωσε έναν άνδρα στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, ενημέρωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μέσω Telegram.

Σχεδόν 4 ½ χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, το τέλος του πολέμου δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν βαλτώσει.