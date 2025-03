Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον της Οδησσού, στρατηγικής σημασίας λιμανιού στη νότια Ουκρανία, με αποτέλεσμα ενεργειακές υποδομές να υποστούν ζημιές και τρία σπίτια να τυλιχθούν στις φλόγες, ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης ο περιφερειάρχης Ολέχ Κίπερ.

Odesa is under the russian drone attack tonight.

Drones caused damage to energy infrastructure and ignited fires in three private homes. The number of casualties is still being determined. pic.twitter.com/BwaOeJQxqW

— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) March 6, 2025