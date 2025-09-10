Σοβαρή προειδοποίηση εξέδωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας, αναφέροντας ότι ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας.

BREAKING: Ukraine’s air force has warned that Russian drones have entered the airspace of Poland, threatening the city of Zamoschttps://t.co/G8gDzyqv3Q 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/0oBvXTAqB8 — Sky News (@SkyNews) September 9, 2025

«Drones στην Πολωνία, κατευθύνονται δυτικά, προς την πόλη Ζάμοστς!», ανέφερε η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.