Σοβαρή προειδοποίηση εξέδωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας, αναφέροντας ότι ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας.

«Drones στην Πολωνία, κατευθύνονται δυτικά, προς την πόλη Ζάμοστς!», ανέφερε η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

