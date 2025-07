Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σήμερα επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον της Οδησσού, προκαλώντας πυρκαγιά σε τουλάχιστον μία πολυκατοικία, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής μεγαλούπολης.

💔 Odesa, my heart bleeds for you! Another night where russia is attacking residential buildings killing innocent civilians. It’s just a never ending tragedy. Words means nothing. Russia must pay! #russiaisateroriststate pic.twitter.com/vXcQklCXNL

Ο Χενάντι Τρουχάνοφ αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram πως η επίθεση σημειώθηκε με περισσότερα από 20 drones και «μη στρατιωτικές υποδομές επλήγησαν». Δημοσιοποίησε εικόνες που δείχνουν πολυώροφο κτίριο διαμερισμάτων το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες και διασώστες που έχουν σπεύσει στην περιοχή. «Μια πολυκατοικία φλέγεται. Διασώστες απεγκλωβίζουν ανθρώπους από τις φλόγες», έγραψε ο δήμαρχος της Οδησσού.

🚨BREAKING: Destruction reported in Odesa, Ukraine from Russian drone strike on the city, resulting in one fatality so far, with damage and fires affecting residential structures throughout the area. pic.twitter.com/NLUmFntAWa

