Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή υποδομές στην πόλη Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσαν ο δήμαρχος Αντρίι Σαντόβι και ο περιφερειάρχης Μαξίμ Κοζίτσκι μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα Telegram.

Δημοσιεύματα ουκρανικών μέσων ενημέρωσης κάνουν λόγο για ρωσική πυραυλική επίθεση, πιθανολογώντας ότι πρόκειται για πλήγμα με Oreshnik – έναν νέο τύπο υπερηχητικού πυραύλου ικανού να φέρει πυρηνική γόμωση.

Ο περιφερειάρχης Κοζίτσκι δήλωσε ότι εμπειρογνώμονες έχουν σπεύσει στις πληγείσες περιοχές, ενώ ο δήμαρχος Σαντόβι τόνισε πως εναπόκειται στους ειδικούς να αποφανθούν εάν στη συγκεκριμένη επίθεση χρησιμοποιήθηκε πύραυλος Oreshnik.

Η πρώτη φορά που πύραυλος αυτού του τύπου εκτοξεύτηκε εναντίον της Ουκρανίας ήταν σε ρωσική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο (ανατολικά) τον Νοέμβριο του 2024.

 

Πηγές: AΜΠΕ, Reuters

