Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή υποδομές στην πόλη Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσαν ο δήμαρχος Αντρίι Σαντόβι και ο περιφερειάρχης Μαξίμ Κοζίτσκι μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα Telegram.

Δημοσιεύματα ουκρανικών μέσων ενημέρωσης κάνουν λόγο για ρωσική πυραυλική επίθεση, πιθανολογώντας ότι πρόκειται για πλήγμα με Oreshnik – έναν νέο τύπο υπερηχητικού πυραύλου ικανού να φέρει πυρηνική γόμωση.

BREAKING: Russia just struck the Lviv region with an Oreshnik Intermediate-Range Ballistic Missile (IRBM). Several volleys of MIRV strikes can be seen in the video. The fact that it happened close to the Polish border is a Russian message for all of Europe. pic.twitter.com/L0iCYmp0BZ — Visegrád 24 (@visegrad24) January 8, 2026

Ο περιφερειάρχης Κοζίτσκι δήλωσε ότι εμπειρογνώμονες έχουν σπεύσει στις πληγείσες περιοχές, ενώ ο δήμαρχος Σαντόβι τόνισε πως εναπόκειται στους ειδικούς να αποφανθούν εάν στη συγκεκριμένη επίθεση χρησιμοποιήθηκε πύραυλος Oreshnik.

🚨⚡️ #Urgent | 🇷🇺🇺🇦 Selon les premières informations, le missile balistique à portée intermédiaire russe Oreshnik a frappé le champ gazier de Stryi, près de Lviv, ce soir. 🔸Il se situe à 70 km de la frontière avec la Pologne, l’UE et l’OTAN. pic.twitter.com/Lcf47i93wP — Le Monde Multipolaire (@MMultipolaire) January 9, 2026

Η πρώτη φορά που πύραυλος αυτού του τύπου εκτοξεύτηκε εναντίον της Ουκρανίας ήταν σε ρωσική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο (ανατολικά) τον Νοέμβριο του 2024.

